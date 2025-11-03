Алтайских водителей и пешеходов предупредили о непогоде 4 ноября

Госавтоинспекция просит неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения

03 ноября 2025, 16:59, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 ноября в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Напомним, в регионе выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодает до минусовых температур. Кроме того, возможны гололедные явления и сильные порывы ветра.

Автомобилистов предупреждают, что в такую погоду необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от рискованных маневров и резких перестроений.

«При планировании поездок необходимо учитывать погодные и дорожные условия. В случае ухудшения погодных условий необходимо проявлять предельную бдительность и внимательность», – добавили в Госавтоинспекции.

Пешеходам советуют переходить проезжую часть только по зебре, предварительно убедившись в безопасности. При плохой видимости просят использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге.