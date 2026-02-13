Всего три в России. Бийчанам напомнили об уникальном памятнике Ленину в шапке-ушанке
Аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске
13 февраля 2026, 19:40, ИА Амител
Фото: Telegram-канал администрации Бийска
В Бийске установлен уникальный памятник Владимиру Ленину: он изображен в пальто и зимней шапке-ушанке. Об этом рассказали в администрации города.
«Это один из трех памятников в России, где Ленин представлен в головном уборе такого типа (аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске)», — говорится в сообщении.
Автором памятника стал заслуженный художник России, член Союза художников СССР Христофор Геворкян. Отливку скульптуры выполняли в Минске. Открыт памятник был в 1983 году.
Ранее большинство россиян выступило за то, чтобы перезахоронить Владимира Ленина. В опросе приняли участие свыше 60 тысяч человек.
19:48:20 13-02-2026
Уау !!!
21:11:06 13-02-2026
Давно предлагаю поменять бийский памятник в пальто и шапке на памятник в Норильске, где в лютый мороз Ленин в одном пиджачке и лысый. Тогда и в Бийске летом Ильичу будет не жарко и в Норильске буде одет по погоде
21:55:39 13-02-2026
+1 в Ужуре.
12:13:13 14-02-2026
+1 в Ужуре. - Это где-то во Франции? Тужур, бонжур, Ужур...