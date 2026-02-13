Всего три в России. Бийчанам напомнили об уникальном памятнике Ленину в шапке-ушанке

Аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске

13 февраля 2026, 19:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал администрации Бийска
В Бийске установлен уникальный памятник Владимиру Ленину: он изображен в пальто и зимней шапке-ушанке. Об этом рассказали в администрации города.

«Это один из трех памятников в России, где Ленин представлен в головном уборе такого типа (аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске)», — говорится в сообщении.

Автором памятника стал заслуженный художник России, член Союза художников СССР Христофор Геворкян. Отливку скульптуры выполняли в Минске. Открыт памятник был в 1983 году.

Ранее большинство россиян выступило за то, чтобы перезахоронить Владимира Ленина. В опросе приняли участие свыше 60 тысяч человек.

Гость

19:48:20 13-02-2026

Уау !!!

Гость

21:11:06 13-02-2026

Давно предлагаю поменять бийский памятник в пальто и шапке на памятник в Норильске, где в лютый мороз Ленин в одном пиджачке и лысый. Тогда и в Бийске летом Ильичу будет не жарко и в Норильске буде одет по погоде

Гость

21:55:39 13-02-2026

+1 в Ужуре.

Гость

12:13:13 14-02-2026

+1 в Ужуре. - Это где-то во Франции? Тужур, бонжур, Ужур...

