Всего три в России. Бийчанам напомнили об уникальном памятнике Ленину в шапке-ушанке

Аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске

13 февраля 2026, 19:40, ИА Амител

В Бийске установлен уникальный памятник Владимиру Ленину: он изображен в пальто и зимней шапке-ушанке. Об этом рассказали в администрации города.

«Это один из трех памятников в России, где Ленин представлен в головном уборе такого типа (аналогичные памятники находятся в Минусинске и Рыбинске)», — говорится в сообщении.

Автором памятника стал заслуженный художник России, член Союза художников СССР Христофор Геворкян. Отливку скульптуры выполняли в Минске. Открыт памятник был в 1983 году.

Ранее большинство россиян выступило за то, чтобы перезахоронить Владимира Ленина. В опросе приняли участие свыше 60 тысяч человек.