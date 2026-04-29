Более 100 компаний Алтайского края повысили эффективность производства

В регионе подвели итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда" за 2025 год

29 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

В Министерстве экономического развития Алтайского края подвели итоги реализации федерального проекта "Производительность труда" за 2025 год. Теперь он входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", однако принципы работы с предприятиями в регионе сохранили.

По данным ведомства, регион выполнил все запланированные мероприятия и достиг целевых показателей в рамках выделенного финансирования. При этом подход к работе с предприятиями остался прежним — эксперты Регионального центра компетенций продолжают применять уже отработанные методы повышения эффективности, сообщил администратор регионального проекта Александр Косарев.

Итоги участия

С 2019 года участниками проекта стали 105 компаний Алтайского края. Из них 99 предприятий уже завершили активную фазу внедрения изменений. В среднем бизнесу удалось увеличить выработку сотрудников в 1,4 раза и сократить время выполнения производственных процессов вдвое.

В 2025 году проект расширили — к нему подключили предприятия сферы гостеприимства. Туда вошли гостиницы, санатории, кемпинги и туристические организации. Для них снизили минимальный порог выручки до 180 млн рублей в год. В Алтайском крае этой возможностью уже воспользовались пять санаториев.

Новые задачи

«Системная работа всех участников региональной команды позволила нам успешно выполнить все цели, поставленные на 2025 год», — сказал замминистра экономического развития региона, начальник управления инноваций и перспективных проектов, руководитель регионального проекта "Производительность труда" Андрей Панченко. И подчеркнул, что важно сохранить достигнутые результаты и продолжить повышать эффективность предприятий за счет бережливых технологий.

Напомним, принять участие в федпроекте могут предприятия базовых несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а также организации сферы гостеприимства с оборотом от 180 млн рублей. Узнать подробнее и подать заявку можно на платформе производительность.рф, по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.