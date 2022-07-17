На Алтай едет лидер «Синих ведерок»

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов приедет на Алтай, сообщает CUD.NEWS.

В субботу, 16 июля, общественный в рамках спецпроекта, автопробега «Москва — Владивосток — Москва» общественный деятель посетил Новосибирск.

Шкуматов встретился с читателями и журналистами на центральной площади. После пары часов общения он уехал на Алтай.

Цель автопробега — показать, что дальние путешествия по России возможны даже для неопытных водителей на любом автомобиле, а также то, что такая поездка принесет много эмоций, ведь в России есть множество забытых прекрасных туристических мест. Сам Шкуматов в рамках автопробега преодолевает 30 тысяч км на машине эконом-класса. Своим примером, по его словам, он хочет дать людям уверенность в том, что такая поездка — «это возможно, безопасно и прикольно».