Такой день. Брошенная в новогоднюю ночь собака и сугробы по улице Попова

О главных событиях региона за 2 января

02 января 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В период новогодних праздников в Алтайском крае вносят изменения в график движения пригородных поездов. Корректировки будут действовать по 11 января. Изменения включают введение дополнительных рейсов и временную отмену ряда регулярных электричек. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

В редакцию Telegram-канала "Инцидент Барнаул" обратилась жительница краевой столицы Анна с историей о жестоком обращении с животным. По ее словам, в новогоднюю ночь в пригороде, где работает ее отец в охране, неизвестные на дорогой машине привезли собаку, бросили ей мяч, чтобы она побежала за ним, после чего сели в автомобиль и скрылись.

Жители одного из барнаульских кварталов столкнулись с проблемой после уборки городских дорог. Парковочные места на длинном участке вдоль улицы Попова, 158, оказались завалены снегом, сброшенным с проезжей части. На опубликованных кадрах видно, что большая часть парковочной зоны покрыта сугробами, и лишь редкие автомобили смогли втиснуться в оставшееся свободное пространство.