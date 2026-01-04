Куда исчезли Усольцевы? Следователи восстановили вероятный маршрут пропавшей семьи
Семья туристов Усольцевых, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится пирамидальный "камень желаний"
04 января 2026, 14:08, ИА Амител
Пропавшая в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края семья туристов – супруги Усольцевы с пятилетней дочкой – могла отклониться от основного маршрута в сторону горы Мальвинка ради знаменитого "камня желаний". Эту версию в беседе с ТАСС подтвердила Яна Сырымбетова из ГСУ СК России по краю и Хакасии, сопроводив ее показаниями свидетелей.
Так, группа туристов на "Ровере" двигалась по маршруту к горе Буратинка и не встретила Усольцевых, хотя те прибыли на место с разницей всего в 30 минут: если бы пропавшие шли к Буратинке, встреча была бы неизбежна.
Исходно семья отправилась 28 сентября в урочище Буратинка у поселка Кутурчин Партизанского района, но вскоре связь с ними прервалась. По словам следователей, с учетом времени выезда и темпа движения с маленьким ребенком Усольцевы могли выбрать путь к Мальвинке – тем более что Ирина Усольцева хотела увидеть "камень желаний" на этом направлении.
Напомним, поисковая операция, признанная самой масштабной в регионе, объединила более 1,5 тыс. добровольцев и специалистов и завершилась вечером 12 октября без обнаружения семьи.
Опять 25 !
Тайна раскрыта - встретили Дятлова и ушли в закат.
Так расшифруйте нам дуракам наконец то , ну пошли они на мальвинку минуя буратинку или наоборот уже не разберешь...ну пошлии..и...
Гость (14:45:14 04-01-2026) Так расшифруйте нам дуракам наконец то , ну пошли они на мал... какая разница, если они погибли и их кости догрызают волки?
Задолбали уже этими усольцевыми. Кто это такие? Ну ушли и ушли, и ... с ними. Чего эту тему постоянно мусолят?