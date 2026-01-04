Куда исчезли Усольцевы? Следователи восстановили вероятный маршрут пропавшей семьи

Семья туристов Усольцевых, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится пирамидальный "камень желаний"

04 января 2026, 14:08, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Пропавшая в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края семья туристов – супруги Усольцевы с пятилетней дочкой – могла отклониться от основного маршрута в сторону горы Мальвинка ради знаменитого "камня желаний". Эту версию в беседе с ТАСС подтвердила Яна Сырымбетова из ГСУ СК России по краю и Хакасии, сопроводив ее показаниями свидетелей.

Так, группа туристов на "Ровере" двигалась по маршруту к горе Буратинка и не встретила Усольцевых, хотя те прибыли на место с разницей всего в 30 минут: если бы пропавшие шли к Буратинке, встреча была бы неизбежна.

Исходно семья отправилась 28 сентября в урочище Буратинка у поселка Кутурчин Партизанского района, но вскоре связь с ними прервалась. По словам следователей, с учетом времени выезда и темпа движения с маленьким ребенком Усольцевы могли выбрать путь к Мальвинке – тем более что Ирина Усольцева хотела увидеть "камень желаний" на этом направлении.

Напомним, поисковая операция, признанная самой масштабной в регионе, объединила более 1,5 тыс. добровольцев и специалистов и завершилась вечером 12 октября без обнаружения семьи.



