03 января 2026, 15:30

Аспирин применяется для разжижения крови, когда есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно атеросклероз, есть бляшки, и для профилактики образования тромбов. Однако аспирин является серьезным лекарственным средством, а не профилактической добавкой, отметил в беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на протяжении 25 лет употребляет аспирин в больших дозах – в объемах, превышающих врачебные рекомендации.

«Аспирин применяется только в том случае, если есть показания, просто так его назначить нельзя», – подчеркнул Кондрахин.

Он отметил, что есть серьезные угрозы, если принимать препарат без постоянного врачебного контроля и вне целевых показаний. В частности, возможно спонтанное появление кровоизлияний, то есть синяков, в итоге даже незначительная травма может привести к серьезному кровотечению.

Последствия длительной передозировки ацетилсалициловой кислоты могут быть куда более тяжелыми. Они включают в себя:

внутренние кровотечения, в том числе желудочно-кишечные;

развитие или обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

нарушения кислотно-щелочного баланса организма, что в тяжелых случаях может привести к токсическим поражениям;

возможные осложнения со стороны слуха (тугоухость) и органов дыхания (бронхиальная астма).

Симптомы отравления или хронической передозировки – судороги, потеря сознания и даже кома.