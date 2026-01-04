НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей

По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопится забрать выигрыш

04 января 2026, 14:47, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Новый, 2026 год начался для одного из жителей Алтайского края с крупной удачи: по итогам новогоднего тиража "Мечталлион" ему достался выигрыш в 1 млн рублей, пишет "Алтайская правда".

Однако счастливый обладатель билета до сих пор не объявился и не обратился за призом. Масштабный розыгрыш, ставший одним из рекордных в истории лотереи, принес еще немало радостных новостей. Так, общий фонд превысил 1,5 млрд рублей, суперприз более 117 млн разделили двое, а 64 игрока пополнили ряды миллионеров. 

В "Национальной лотерее" не теряют надежды: организаторы обращаются к участникам из Алтайского края и просят проверить билеты – вдруг именно вы стали одним из счастливчиков.

Накануне сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей. Победительница планирует купить квартиру с видом на море и заняться благотворительностью.

Выигрыш в лотерею / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей

Оба выигрышных билета россиянин купил в одной и той же точке продаж
НОВОСТИОбщество

деньги

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

16:36:16 04-01-2026

При покупке билетов фиксируют номер телефона. Таким образом, достаточно позвонить обладателю билета и сообщить о выигрыше. Или устроители надеются, что чел не узнает и не надо платить миллион)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:19 04-01-2026

Гость (16:36:16 04-01-2026) При покупке билетов фиксируют номер телефона. Таким образом,... У многих антиспам стоит и незнакомые номера может блочить )

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:10 04-01-2026

Давайте я заберу, раз тому не нужны, уговорили

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:03 04-01-2026

Ищут пожарные
Ищет милиция
Ищут-не могут найти!
.................................
Миллион выиграл житель Алтайского края? Ну-ну...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:16 04-01-2026

Гость (17:18:03 04-01-2026) Ищут пожарныеИщет милицияИщут-не могут найти!...... Ищет налоговая, приставы ищут.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:40 04-01-2026

А может просто криво работает лотерея? Мне вот пишет, что один из двух билетов (2в1) выиграл, но не пишет сколько, никакие поддержки не отвечают. Я думаю таких нас много...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:38 04-01-2026

Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спрашивали.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:45 04-01-2026

Гость (19:34:38 04-01-2026) Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спраш... Так любой лотерейный билет регистрируют по номеру в месте продажи. Когда-то просто так продавали, несколько лет назад ввели другое правило.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:46 04-01-2026

Гость (19:34:38 04-01-2026) Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спраш... вы куку. а как иначе-то?!

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:49 04-01-2026

вы ищите его (ее) ПОСЛЕ 13 января таких или попозже, сейчас все: улетели, уехали в селюки, уехали в гости, улетели на море, ушли в запой и пр и пр. ккой миллион???! смешшно. у людей праздники!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:09:50 05-01-2026

По стране во всю по 31-му миллиону выигрывают, и по 90 миллионов, а у нас и здесь мы хуже всех. В край на каком основании не дают билетов с такими выигрышами? Мы бы кааак куупиилиии. Да и пошли бы они с этим миллиончиком, даже мараться не станем.

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров