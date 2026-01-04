В Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей
По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопится забрать выигрыш
04 января 2026, 14:47, ИА Амител
Новый, 2026 год начался для одного из жителей Алтайского края с крупной удачи: по итогам новогоднего тиража "Мечталлион" ему достался выигрыш в 1 млн рублей, пишет "Алтайская правда".
Однако счастливый обладатель билета до сих пор не объявился и не обратился за призом. Масштабный розыгрыш, ставший одним из рекордных в истории лотереи, принес еще немало радостных новостей. Так, общий фонд превысил 1,5 млрд рублей, суперприз более 117 млн разделили двое, а 64 игрока пополнили ряды миллионеров.
В "Национальной лотерее" не теряют надежды: организаторы обращаются к участникам из Алтайского края и просят проверить билеты – вдруг именно вы стали одним из счастливчиков.
Накануне сообщалось, что россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей. Победительница планирует купить квартиру с видом на море и заняться благотворительностью.
16:36:16 04-01-2026
При покупке билетов фиксируют номер телефона. Таким образом, достаточно позвонить обладателю билета и сообщить о выигрыше. Или устроители надеются, что чел не узнает и не надо платить миллион)))
19:42:19 04-01-2026
Гость (16:36:16 04-01-2026) При покупке билетов фиксируют номер телефона. Таким образом,... У многих антиспам стоит и незнакомые номера может блочить )
16:39:10 04-01-2026
Давайте я заберу, раз тому не нужны, уговорили
17:18:03 04-01-2026
Ищут пожарные
Ищет милиция
Ищут-не могут найти!
.................................
Миллион выиграл житель Алтайского края? Ну-ну...
22:58:16 04-01-2026
Гость (17:18:03 04-01-2026) Ищут пожарныеИщет милицияИщут-не могут найти!...... Ищет налоговая, приставы ищут.
17:25:40 04-01-2026
А может просто криво работает лотерея? Мне вот пишет, что один из двух билетов (2в1) выиграл, но не пишет сколько, никакие поддержки не отвечают. Я думаю таких нас много...
19:34:38 04-01-2026
Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спрашивали.
20:00:45 04-01-2026
Гость (19:34:38 04-01-2026) Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спраш... Так любой лотерейный билет регистрируют по номеру в месте продажи. Когда-то просто так продавали, несколько лет назад ввели другое правило.
23:28:46 04-01-2026
Гость (19:34:38 04-01-2026) Сколько покупала на главпочтампте, никакой телефон не спраш... вы куку. а как иначе-то?!
23:27:49 04-01-2026
вы ищите его (ее) ПОСЛЕ 13 января таких или попозже, сейчас все: улетели, уехали в селюки, уехали в гости, улетели на море, ушли в запой и пр и пр. ккой миллион???! смешшно. у людей праздники!
14:09:50 05-01-2026
По стране во всю по 31-му миллиону выигрывают, и по 90 миллионов, а у нас и здесь мы хуже всех. В край на каком основании не дают билетов с такими выигрышами? Мы бы кааак куупиилиии. Да и пошли бы они с этим миллиончиком, даже мараться не станем.