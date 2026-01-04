В Алтайском крае ищут счастливчика, который выиграл миллион рублей

По итогам новогоднего тиража "Мечталлион" жителю Алтая улыбнулась удача, но он не торопится забрать выигрыш

04 января 2026, 14:47, ИА Амител

Новый, 2026 год начался для одного из жителей Алтайского края с крупной удачи: по итогам новогоднего тиража "Мечталлион" ему достался выигрыш в 1 млн рублей, пишет "Алтайская правда".

Однако счастливый обладатель билета до сих пор не объявился и не обратился за призом. Масштабный розыгрыш, ставший одним из рекордных в истории лотереи, принес еще немало радостных новостей. Так, общий фонд превысил 1,5 млрд рублей, суперприз более 117 млн разделили двое, а 64 игрока пополнили ряды миллионеров.

В "Национальной лотерее" не теряют надежды: организаторы обращаются к участникам из Алтайского края и просят проверить билеты – вдруг именно вы стали одним из счастливчиков.

