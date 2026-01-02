НОВОСТИЭкономика

Россияне переплатят 30 млрд рублей. Заработал НДС для расчета картой

Наибольшее давление нововведение может оказать на малый бизнес

02 января 2026, 19:30, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

С начала 2026 года в России отменена действовавшая с 2006-го льгота, которая освобождала от налога на добавленную стоимость банковские услуги по приему платежей по картам. Теперь на комиссии за эквайринг, процессинг и межбанковские сборы будет начисляться стандартный НДС в размере 22%.

По оценкам экспертов, процитированных изданием "Банки.ру", эта мера направлена на пополнение бюджета и может принести в казну до 30 миллиардов рублей ежегодно. Однако основной фискальный удар, как предполагают аналитики, будет перераспределен. Хотя формально налог ляжет на банки и процессинговые компании, они, скорее всего, пересмотрят свои тарифы, чтобы компенсировать издержки. Это может отразиться на стоимости обслуживания счетов для клиентов и условиях программ лояльности.

Наибольшее давление нововведение может оказать на малый бизнес, особенно тех предпринимателей, кто работает на упрощенных налоговых режимах и не может принять этот НДС к вычету. Для них рост стоимости эквайринга станет прямой дополнительной расходной статьей. В конечном счете часть возросших издержек бизнес может заложить в цены товаров и услуг, что в перспективе скажется на покупателях.

Эксперты прогнозируют, что рынок может отреагировать на нововведение сдвигом в пользу способов оплаты, не облагаемых этим налогом, – через систему быстрых платежей (СБП), наличными или прямыми переводами. Также ожидается более активное развитие альтернативных технологий, таких как оплата по биометрии.

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:33:32 02-01-2026

переходим на расчёт наличкой .....

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:57 02-01-2026

Здравствуй наличка, без чека !!!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:05 02-01-2026

Гость (20:03:57 02-01-2026) Здравствуй наличка, без чека !!!... Наивные, прям разбежались цену снижать при наличном расчете.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:09 02-01-2026

Ура, товарищи!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:47 03-01-2026

процессинг...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:27 03-01-2026

Гость (00:03:47 03-01-2026) процессинг... ... эквайринг...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:49 03-01-2026

Малый бизнес закроется, с кого налоги собрались собирать, экономисты от бога.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:58:19 03-01-2026

Гость (00:22:49 03-01-2026) Малый бизнес закроется, с кого налоги собрались собирать, эк... Да уж найдут с кого шкуру снять.... 😎😀

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:48:08 03-01-2026

С новым годом господа, с новым счастьем!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:44 03-01-2026

Из-за этого бензин и дизель подорожал?

  0 Нравится
Ответить
