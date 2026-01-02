Россияне переплатят 30 млрд рублей. Заработал НДС для расчета картой
02 января 2026, 19:30, ИА Амител
С начала 2026 года в России отменена действовавшая с 2006-го льгота, которая освобождала от налога на добавленную стоимость банковские услуги по приему платежей по картам. Теперь на комиссии за эквайринг, процессинг и межбанковские сборы будет начисляться стандартный НДС в размере 22%.
По оценкам экспертов, процитированных изданием "Банки.ру", эта мера направлена на пополнение бюджета и может принести в казну до 30 миллиардов рублей ежегодно. Однако основной фискальный удар, как предполагают аналитики, будет перераспределен. Хотя формально налог ляжет на банки и процессинговые компании, они, скорее всего, пересмотрят свои тарифы, чтобы компенсировать издержки. Это может отразиться на стоимости обслуживания счетов для клиентов и условиях программ лояльности.
Наибольшее давление нововведение может оказать на малый бизнес, особенно тех предпринимателей, кто работает на упрощенных налоговых режимах и не может принять этот НДС к вычету. Для них рост стоимости эквайринга станет прямой дополнительной расходной статьей. В конечном счете часть возросших издержек бизнес может заложить в цены товаров и услуг, что в перспективе скажется на покупателях.
Эксперты прогнозируют, что рынок может отреагировать на нововведение сдвигом в пользу способов оплаты, не облагаемых этим налогом, – через систему быстрых платежей (СБП), наличными или прямыми переводами. Также ожидается более активное развитие альтернативных технологий, таких как оплата по биометрии.
переходим на расчёт наличкой .....
20:03:57 02-01-2026
Здравствуй наличка, без чека !!!
22:23:05 02-01-2026
Гость (20:03:57 02-01-2026) Здравствуй наличка, без чека !!!... Наивные, прям разбежались цену снижать при наличном расчете.
20:20:09 02-01-2026
Ура, товарищи!
00:03:47 03-01-2026
процессинг...
18:17:27 03-01-2026
Гость (00:03:47 03-01-2026) процессинг... ... эквайринг...
00:22:49 03-01-2026
Малый бизнес закроется, с кого налоги собрались собирать, экономисты от бога.
07:58:19 03-01-2026
Гость (00:22:49 03-01-2026) Малый бизнес закроется, с кого налоги собрались собирать, эк... Да уж найдут с кого шкуру снять.... 😎😀
05:48:08 03-01-2026
С новым годом господа, с новым счастьем!
18:02:44 03-01-2026
Из-за этого бензин и дизель подорожал?