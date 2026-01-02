Россияне переплатят 30 млрд рублей. Заработал НДС для расчета картой

Наибольшее давление нововведение может оказать на малый бизнес

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

С начала 2026 года в России отменена действовавшая с 2006-го льгота, которая освобождала от налога на добавленную стоимость банковские услуги по приему платежей по картам. Теперь на комиссии за эквайринг, процессинг и межбанковские сборы будет начисляться стандартный НДС в размере 22%.

По оценкам экспертов, процитированных изданием "Банки.ру", эта мера направлена на пополнение бюджета и может принести в казну до 30 миллиардов рублей ежегодно. Однако основной фискальный удар, как предполагают аналитики, будет перераспределен. Хотя формально налог ляжет на банки и процессинговые компании, они, скорее всего, пересмотрят свои тарифы, чтобы компенсировать издержки. Это может отразиться на стоимости обслуживания счетов для клиентов и условиях программ лояльности.

Наибольшее давление нововведение может оказать на малый бизнес, особенно тех предпринимателей, кто работает на упрощенных налоговых режимах и не может принять этот НДС к вычету. Для них рост стоимости эквайринга станет прямой дополнительной расходной статьей. В конечном счете часть возросших издержек бизнес может заложить в цены товаров и услуг, что в перспективе скажется на покупателях.

Эксперты прогнозируют, что рынок может отреагировать на нововведение сдвигом в пользу способов оплаты, не облагаемых этим налогом, – через систему быстрых платежей (СБП), наличными или прямыми переводами. Также ожидается более активное развитие альтернативных технологий, таких как оплата по биометрии.