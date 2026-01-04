Огонь на шестом этаже. В Бийске вспыхнула многоэтажка – подробности

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования

04 января 2026, 16:51, ИА Амител

Пожарные спасли людей / Фото: ГУ МЧМ Алтайского края

В субботу, 3 января, жители многоэтажного дома на Советской улице в Бийске пережили минуты настоящего ужаса: на шестом этаже вспыхнула квартира.

Как сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро локализовать и потушить. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитников.

Всего на месте происшествия задействовали 20 огнеборцев на шести единицах спецтехники.

Спасатели действовали четко: при помощи спасательных устройств удалось вывести из опасной зоны пять человек, еще пять были эвакуированы. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования – вероятно, короткое замыкание.

