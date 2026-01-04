Огонь на шестом этаже. В Бийске вспыхнула многоэтажка – подробности
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования
04 января 2026, 16:51, ИА Амител
В субботу, 3 января, жители многоэтажного дома на Советской улице в Бийске пережили минуты настоящего ужаса: на шестом этаже вспыхнула квартира.
Как сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро локализовать и потушить. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитников.
Всего на месте происшествия задействовали 20 огнеборцев на шести единицах спецтехники.
Спасатели действовали четко: при помощи спасательных устройств удалось вывести из опасной зоны пять человек, еще пять были эвакуированы. Пострадавших нет.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования – вероятно, короткое замыкание.
