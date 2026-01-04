Политик уже созвала совет обороны и выступила с жесткими заявлениями

04 января 2026, 18:46, ИА Амител

Делси Родригес / Фото: стоп-кадр с видео ТВ-канала "Мир 24"

После задержания Николаса Мадуро властями США Верховный суд Венесуэлы возложил исполнение президентских полномочий на вице‑президента Делси Родригес – об этом говорится в официальном распоряжении, размещенном в Telegram‑канале вице‑президента по коммуникациям и культуры Фредди Наньеса.

Согласно документу, Делси Элоина Родригес Гомес должна осуществлять обязанности, присущие главе Боливарианской Республики Венесуэла. Сама Родригес, ранее созвав совет обороны, выступила с жесткими заявлениями.

По ее словам, действия США создают опасный прецедент для всей Латинской Америки, а венесуэльское правительство намерено защищать национальные богатства, прежде всего – нефть, которая принадлежит народу.

Вице‑президент подчеркнула: Венесуэла никогда не станет американской колонией, а Николас Мадуро продолжает оставаться ее единственным легитимным лидером.

Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

При этом в Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро.



