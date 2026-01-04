Вице‑президент Венесуэлы Делси Родригес возглавит страну после задержания Мадуро
Политик уже созвала совет обороны и выступила с жесткими заявлениями
04 января 2026, 18:46, ИА Амител
После задержания Николаса Мадуро властями США Верховный суд Венесуэлы возложил исполнение президентских полномочий на вице‑президента Делси Родригес – об этом говорится в официальном распоряжении, размещенном в Telegram‑канале вице‑президента по коммуникациям и культуры Фредди Наньеса.
Согласно документу, Делси Элоина Родригес Гомес должна осуществлять обязанности, присущие главе Боливарианской Республики Венесуэла. Сама Родригес, ранее созвав совет обороны, выступила с жесткими заявлениями.
По ее словам, действия США создают опасный прецедент для всей Латинской Америки, а венесуэльское правительство намерено защищать национальные богатства, прежде всего – нефть, которая принадлежит народу.
Вице‑президент подчеркнула: Венесуэла никогда не станет американской колонией, а Николас Мадуро продолжает оставаться ее единственным легитимным лидером.
Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.
При этом в Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро.
19:32:09 04-01-2026
Да здравствует Мишустин!
23:14:31 04-01-2026
Гость (19:32:09 04-01-2026) Да здравствует Мишустин!... Благодариш за новые налоги?
10:40:59 05-01-2026
Гость (23:14:31 04-01-2026) Благодариш за новые налоги?... Нет. Но ведь вы же сами этого повышения хотели!
Всё для этого делали. Правильно голосовали, сети вязали...
20:36:31 04-01-2026
Теперь, выходит, и Родригес надлежит похитить и судить в США, как Мадуро, за непрогибаемость под Дядюшку Сэма!?
20:51:24 04-01-2026
Нефть газ лес и все природные богатства принадлежат народу... 😄 😃 😃
13:35:06 05-01-2026
Гость (20:51:24 04-01-2026) Нефть газ лес и все природные богатства принадлежат народу..... "Земля принадлежит богатым, а Родина и родина принадлежит бедным" Турецкая пословица, как никогда подходит России.
21:54:44 04-01-2026
Задержание ....во
00:58:23 05-01-2026
СВО- Специальная Венесуэльская Операция
10:28:06 05-01-2026
Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.
10:42:27 05-01-2026
dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... Да там не только Трампа видеть не хотелось бы. А приходится....
14:00:00 05-01-2026
Гость (10:42:27 05-01-2026) Да там не только Трампа видеть не хотелось бы. А приходится.... Да, точно! Особенно в Москве
10:44:55 05-01-2026
dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... А я бы посмотрел как он на столбе раскачивается. А при сильном ветре еще и "солнышко" крутит.
13:37:24 05-01-2026
dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... Если будем выпендриваться, то можем увидеть.
12:30:53 05-01-2026
Главное чтобы наше оружие, переданное Венесуэле не оказалось на СВО с противоположной стороны. И ещё кто будет возвращать РФ кредиты, выданные властям Венесуэлы. Опять простим? За счёт кого такая благотворительность?
17:26:09 05-01-2026
Гость (12:30:53 05-01-2026) Главное чтобы наше оружие, переданное Венесуэле не оказалось... За чей счёт? За Ваш, конечно!