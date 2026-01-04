НОВОСТИПолитика

Вице‑президент Венесуэлы Делси Родригес возглавит страну после задержания Мадуро

Политик уже созвала совет обороны и выступила с жесткими заявлениями

04 января 2026, 18:46, ИА Амител

Делси Родригес / Фото: стоп-кадр с видео ТВ-канала "Мир 24"
После задержания Николаса Мадуро властями США Верховный суд Венесуэлы возложил исполнение президентских полномочий на вице‑президента Делси Родригес – об этом говорится в официальном распоряжении, размещенном в Telegram‑канале вице‑президента по коммуникациям и культуры Фредди Наньеса.

Согласно документу, Делси Элоина Родригес Гомес должна  осуществлять обязанности, присущие главе Боливарианской Республики Венесуэла. Сама Родригес, ранее созвав совет обороны, выступила с жесткими заявлениями.

По ее словам, действия США создают опасный прецедент для всей Латинской Америки, а венесуэльское правительство намерено защищать национальные богатства, прежде всего – нефть, которая принадлежит народу. 

Вице‑президент подчеркнула: Венесуэла никогда не станет американской колонией, а Николас Мадуро продолжает оставаться ее единственным легитимным лидером.

Напомним, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Власть перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

При этом в Европе поддержали переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро.

Фото: Предположительно, Мадуро /realDonaldTrump/truthsocial

"Мировой хулиган". Как в мире отреагировали на вторжение США в Венесуэлу

Наблюдатели считают, что Трамп намерен прибрать к рукам всю Латинскую Америку
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

19:32:09 04-01-2026

Да здравствует Мишустин!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:31 04-01-2026

Гость (19:32:09 04-01-2026) Да здравствует Мишустин!... Благодариш за новые налоги?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:59 05-01-2026

Гость (23:14:31 04-01-2026) Благодариш за новые налоги?... Нет. Но ведь вы же сами этого повышения хотели!
Всё для этого делали. Правильно голосовали, сети вязали...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:31 04-01-2026

Теперь, выходит, и Родригес надлежит похитить и судить в США, как Мадуро, за непрогибаемость под Дядюшку Сэма!?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:24 04-01-2026

Нефть газ лес и все природные богатства принадлежат народу... 😄 😃 😃

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:06 05-01-2026

Гость (20:51:24 04-01-2026) Нефть газ лес и все природные богатства принадлежат народу..... "Земля принадлежит богатым, а Родина и родина принадлежит бедным" Турецкая пословица, как никогда подходит России.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:44 04-01-2026

Задержание ....во

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нейросеть

00:58:23 05-01-2026

СВО- Специальная Венесуэльская Операция

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:28:06 05-01-2026

Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:27 05-01-2026

dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... Да там не только Трампа видеть не хотелось бы. А приходится....

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:00 05-01-2026

Гость (10:42:27 05-01-2026) Да там не только Трампа видеть не хотелось бы. А приходится.... Да, точно! Особенно в Москве

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:55 05-01-2026

dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... А я бы посмотрел как он на столбе раскачивается. А при сильном ветре еще и "солнышко" крутит.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:24 05-01-2026

dok_СФ (10:28:06 05-01-2026) Не хотелось бы видеть Трампа в Москве.... Если будем выпендриваться, то можем увидеть.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:53 05-01-2026

Главное чтобы наше оружие, переданное Венесуэле не оказалось на СВО с противоположной стороны. И ещё кто будет возвращать РФ кредиты, выданные властям Венесуэлы. Опять простим? За счёт кого такая благотворительность?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:09 05-01-2026

Гость (12:30:53 05-01-2026) Главное чтобы наше оружие, переданное Венесуэле не оказалось... За чей счёт? За Ваш, конечно!

  -11 Нравится
Ответить
