Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев проведет экскурсию на Рождество

В этот светлый праздник гости смогут узнать о самых маленьких обитателях зоопарка

04 января 2026, 16:27, ИА Амител

Сергей Писарев проводит экскурсию /Фото: телеграм-канал https://t.me/lesnayskazka

7 января в 14:00 в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" на ул. Энтузиастов, 12, состоится особая экскурсия от директора учреждения Сергея Писарева, сообщает телеграм-канал барнаульского зоопарка.

В праздник Рождества Христова гости смогут узнать о самых маленьких обитателях звериинца – малышах, появившихся на свет в 2025 году. Организаторы приглашают возродить добрую традицию: посетители, которые исполнят рождественские колядки и поздравят зоопарк с праздником, получат памятные подарки.

В телеграм-канале напомнили, что Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.

Исторически важной частью торжества было христославление – хождение по домам с песнопениями, прославляющими Христа, но сегодня эта традиция сохранилась преимущественно в форме детских колядок.

Напомним, почти 500 человек посетили барнаульский зоопарк в первый день нового года. Праздничную программу для гостей лично провел директор учреждения.