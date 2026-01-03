В Барнауле дети расследовали дело о хищении мешка с подарками

Благодаря острому нюху служебной собаки по потерянной варежке удалось найти похитителя

03 января 2026, 16:30, ИА Амител

Новогодний квест для школьников / ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские и общественники организовали для учеников школы № 53 новогодний квест, сообщает региональное МВД.

«Пришлось "расследовать" дело о краже мешка с новогодними подарками, которые кто-то похитил у Деда Мороза и Снегурочки», – рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители внимательно выслушали рассказ о случившемся, а затем эксперт-криминалист при поддержке юных сыщиков приступил к осмотру места происшествия.

Ребята помогали сотруднику полиции снимать отпечатки пальцев и исследовать другие улики. Особую роль в расследовании сыграл кинолог с немецкой овчаркой по кличке Карбон.