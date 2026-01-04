При переедании мандаринов органические кислоты могут спровоцировать обострение гастрита и изжогу

04 января 2026, 19:54, ИА Амител

Врач‑аллерголог‑иммунолог сервиса "Поликлиника.ру" Алина Романова в беседе с "Лентой.ру" рассказала о пользе и потенциальных рисках употребления мандаринов.

Специалист отметила, что хотя мандарины и не лидируют по содержанию витамина С его количества при умеренном потреблении достаточно для поддержки иммунитета в холодный сезон. Так, витамин активизирует иммунные клетки и помогает организму противостоять вирусам и инфекциям.

Кроме того, сочетание витаминов А и С способствует профилактике старения кожи и стимулирует выработку коллагена. В мандаринах также присутствуют витамины группы В, благотворно влияющие на нервную систему и снижающие уровень стресса, а содержащаяся клетчатка улучшает усвоение других питательных веществ.

Вместе с тем врач предупредила, что при переедании мандаринов органические кислоты могут спровоцировать обострение гастрита и изжогу, а избыток клетчатки – привести к расстройству пищеварения, вздутию и диарее.

Людям с сахарным диабетом и тем, кто контролирует вес, стоит ограничить употребление фрукта из‑за высокого содержания сахаров.

«Мандарины относятся к продуктам‑либераторам гистамина. Они могут запускать активацию этого вещества в организме, и если съесть такие продукты в большом количестве, то могут возникнуть высыпания, покраснения кожи, зуд – симптомы, которые легко спутать с аллергией. Особенность этих реакций – дозозависимый эффект. При употреблении небольшого количества продукта реакции не будет, а при превышении индивидуальной пороговой дозы – симптомы проявятся. Для каждого человека такая доза индивидуальна», – пояснила Романова.

В заключение врач обозначила безопасный ориентир: в среднем три-четыре мандарина в день вреда организму не нанесут.

Накануне сообщалось, что россияне съели около миллиона тонн мандаринов по итогам 2025 года.