НОВОСТИОбщество

В Барнауле открыли 18 бесплатных спортплощадок для детей

Чтобы каникулы прошли активно, важно заниматься спортом

04 января 2026, 10:44, ИА Амител

Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Зимние каникулы в Барнауле стали еще активнее: с 3 по 11 января в рамках проекта "Дворовый инструктор" для детей и подростков открыты 18 спортивных площадок, сообщает Telegram-канал города.

Все юные любители движения могут прийти и заняться спортом – никаких ограничений и предварительной записи нет. Тренеры ждут ребят в разное время суток: подобрать удобный слот получится и тем, кто любит ранние тренировки, и тем, кто предпочитает заниматься днем или вечером.

Чтобы уточнить расписание конкретной площадки, достаточно обратиться к инструктору на месте, в администрацию спортивного объекта либо заглянуть на сайт мэрии – там опубликован актуальный график. 

Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле можно покататься на коньках и сколько это стоит. Как оказалось, рассекать лед можно на нескольких площадках.

Новогодний квест для школьников / ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле дети расследовали дело о хищении мешка с подарками

Благодаря острому нюху служебной собаки по потерянной варежке удалось найти похитителя
НОВОСТИОбщество

Спорт Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:35:38 04-01-2026

что такое слово - слот?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:31 05-01-2026

Гость (12:35:38 04-01-2026) что такое слово - слот?... Временной промежуток.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров