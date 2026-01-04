В Барнауле открыли 18 бесплатных спортплощадок для детей
Чтобы каникулы прошли активно, важно заниматься спортом
04 января 2026, 10:44, ИА Амител
Зимние каникулы в Барнауле стали еще активнее: с 3 по 11 января в рамках проекта "Дворовый инструктор" для детей и подростков открыты 18 спортивных площадок, сообщает Telegram-канал города.
Все юные любители движения могут прийти и заняться спортом – никаких ограничений и предварительной записи нет. Тренеры ждут ребят в разное время суток: подобрать удобный слот получится и тем, кто любит ранние тренировки, и тем, кто предпочитает заниматься днем или вечером.
Чтобы уточнить расписание конкретной площадки, достаточно обратиться к инструктору на месте, в администрацию спортивного объекта либо заглянуть на сайт мэрии – там опубликован актуальный график.
Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле можно покататься на коньках и сколько это стоит. Как оказалось, рассекать лед можно на нескольких площадках.
