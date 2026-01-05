В новогодние каникулы барнаульцев приглашают на самостоятельную экскурсию

Маршрут пролегает по улицам Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова и Горького

05 января 2026, 07:30, ИА Амител

Места экскурсии / Фото: мэрия Барнаула

В период праздничных дней у жителей Барнаула появилась альтернатива домашнему досугу – самостоятельный литературный маршрут. В мэрии города напомнили о проекте "По страницам классики", который позволяет прогуляться по улицам, названным в честь великих русских писателей, и познакомиться с их творчеством через интерактивные арт-объекты.

Маршрут пролегает по улицам Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова и Горького, где установлены 24 специальных объекта в форме раскрытых книг. Каждый из них снабжен QR-кодом, отсканировав который на своем смартфоне, можно прослушать отрывки из произведений в исполнении актеров местных театров, а также получить справочную информацию об авторе и его творчестве.

Начать прогулку можно с любой точки маршрута. Организаторы рекомендуют горожанам взять с собой наушники, убедиться в заряде мобильного устройства, одеться по погоде и заранее оценить расстояние между объектами. Такой формат подходит как для индивидуальных прогулок, так и для семейного отдыха, позволяя провести время на свежем воздухе с культурной пользой.