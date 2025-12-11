В 2025 году в России ввели штрафы за поиск экстремизма, решили локализовать такси и обязали выпускников медвузов проходить отработку

11 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

Российская Госдума в 2025 году одобрила сразу несколько законопроектов, которые вызвали бурное обсуждение в обществе. Парламентарии ввели штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, изменили систему местного самоуправления, приняли закон о локализации такси, утвердили обязательную отработку для студентов-медиков, повысили МРОТ и так далее. Amic.ru рассказывает о главных законах и нововведениях 2025 года.

Создание национального мессенджера

В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера, которым будут пользоваться 500 тысяч россиян в сутки и который будет объединен с сервисами государственных и муниципальных услуг. В июне 2025 года правительство решило, что сервис будет создан на основе мессенджера Max, разработанного дочерней структурой холдинга VK – компанией "Коммуникационная платформа".

Штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов

22 июля 2025 года Госдума приняла закон о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. С 1 сентября 2025 года он заработал в России. Закон запретил поиск информации, которая включена в федеральный список экстремистских материалов или указана в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Кроме того, Госдума ввела штраф за рекламу VPN. Физлица должны будут заплатить за это от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 150 тысяч рублей, а юрлица – от 200 до 500 тысяч рублей.

Вместе с этим законом парламентарии приняли и штрафы за передачу паролей без согласия пользователя. За это физлиц теперь штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Локализация такси

В мае 2025 года Госдума установила требования к уровню локализации такси, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. А именно для включения автомобиля в реестр такси машине необходимо набрать нужное количество баллов локализации либо же автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Новые нормы не будут применяться к автомобилям, которые внесены в региональные реестры до 1 марта 2026 года. В Сибирском федеральном округе и Калининградской области мера заработает лишь 1 марта 2028 года, а в субъектах Дальневосточного федерального округа – 1 марта 2030 года.

С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси будет число набранных баллов локализации.

Подробнее о том, к чему может привести закон, можно прочитать здесь.

Новые правила утильсбора

В 2025 году российское правительство изменило порядок исчисления утилизационного сбора, постановление вступило в силу 1 декабря 2025 года. Новые правила отменили льготный утильсбор на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Ранее за новое авто в возрасте до трех лет нужно было заплатить 3,4 тысячи рублей, а за авто старше трех лет – 5,2 тысячи рублей.

С 1 декабря за такие автомобили придется уплатить утильсбор по ставкам коммерческих фирм, который может составлять и несколько миллионов рублей. Рассчитывают сбор, умножая базовую ставку 20 тысяч рублей на коэффициент, зависящий от рабочего времени и мощности двигателя.

При этом с 1 января 2026 года утильсбор снова повысят примерно на 25%.

Повышение транспортных пошлин

В июле 2025 года российская Госдума приняла закон о повышении с 1 сентября 2025 года пошлин за государственную регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, техосмотр и другие действия, связанные с транспортом. По закону госпошлины за выдачу водительских прав повысились в два раза. Например, цена за пластиковую карту выросла с двух до четырех тысяч рублей, а за удостоверение нового образца – с трех до шести тысяч рублей.

Пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков выросла (в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность) с двух до трех тысяч, за бумажное свидетельство о регистрации транспортного средства – с 500 до 1500 рублей, а за пластиковое – с 1500 до 4500 рублей. Госпошлина за выдачу ПТС выросла до 1,2 тысячи рублей, а за внесение изменений в него – до 525 рублей.

Призыв в течение года и резервисты

В апреле 2025 года депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, если решение о призыве на срочную службу не было исполнено в период призыва, оно будет действовать еще год, и в период следующего призыва молодого человека отправят в армию без повторного прохождения медкомиссии. Если появились новые обстоятельства, то решение о призыве человека на службу могут отменить. Кроме того, закон разрешил регионам создавать единые пункты призыва.

Также в конце октября Госдума приняла изменения в законодательство, которые разрешили привлекать для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения тех граждан, которые добровольно заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве.

Запреты для иноагентов и уехавших

Весной 2025 года российская Госдума запретила иноагентам заниматься просветительской и образовательной работой вне зависимости от возраста обучаемого. Ранее иноагентам нельзя было обучать только детей.

Также 25 марта Госдума запретила распространение рекламы на страницах иноагентов, иностранных и международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, а также на запрещенных и заблокированных ресурсах. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Ответственность усилили и за нарушение маркировки материалов, которые созданы или распространяются иноагентами. Для граждан штраф вырос с 10–30 тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей. С должностных лиц будут брать штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а с юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Еще депутаты разрешили проводить суд без участия обвиняемого, который покинул Россию и совершил преступления по одной из 20 статей, в их числе публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, распространение фейков о ВС РФ, реабилитация нацизма и так далее.

В 2025 году введена и уголовная ответственность сроком до семи лет за содействие (по найму или за плату) международным организациям, в которых Россия не участвует.

Уголовная ответственность сроком до пяти лет теперь грозит за призывы к санкциям против России, а также за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. В перечисленных случаях у преступника конфискуют имущество.

Кроме того, в ноябре 2025 года Госдума лишила иноагентов налоговых льгот и установила для них единую ставку налога на физических лиц (НДФЛ в размере 30%). Организациям-иноагентам и тем компаниям, в которых иноагенты имеют долю более 10%, запрещается пользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль. Также их не освобождают от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав, писал сайт Госдумы.

Противодействие финансированию терроризма

В декабре 2025 года Госдума приняла новые изменения в федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". Они касаются финансирования терроризма. Закон приняли из-за случаев использования соцвыплат для финансирования терроризма. Теперь же на банки возложена обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму после получения соответствующей информации от Росфинмониторинга.

Те же меры ввели против тех, кто замешан в диверсиях. Возможность получить деньги со счета у этих лиц еще остается, но сделать это такие лица смогут только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления.

Изменение системы местного самоуправления

В марте 2025 года Госдума приняла закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который изменил систему местного самоуправления в России. Закон разрешил регионам самостоятельно определять, перейдут они на одноуровневую систему местного самоуправления или сохранят двухуровневую, с сельскими и городскими поселениями.

В рамках одноуровневой системы регионы могут выбрать три вида муниципальных образований: городской или муниципальный округ, а также внутригородское муниципальное образование (касается городов федерального значения). При двухуровневой системе сохраняются муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения.

Защита русского языка

В июне 2025 года Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных заимствований в публичном пространстве. Теперь вывески, указатели, информационные таблички в магазинах и публичных местах могут быть написаны только на русском языке. Их можно дублировать на языках народов России или на иностранных. Кириллицу должны будут использовать и застройщики при создании коммерческих названий в случае рекламы новых объектов недвижимости.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Запрет "крестопада"

15 июля 2025 года депутаты Госдумы приняли закон, защищающий религиозные символы основных традиционных вероисповеданий. А именно в стране запретили изображать в СМИ, рекламе, интернете, при продаже товаров, во время работ или при оказании услуг храмы и другие объекты традиционных религий России (христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других) без символов, являющихся их неотъемлемой частью.

Исключения составляют только случаи, когда демонстрируется историческое изображение того или иного религиозного объекта. Однако в таком случае обязательно должен быть указан временной отрезок, когда на здании не было религиозного символа. Также можно показывать религиозный объект без символа, если его демонстрация может повлечь за собой осквернение храма.

Запрет "нетрадиционных" фильмов

В июле депутаты Госдумы расширили перечень отказа в выдаче прокатного удостоверения для фильмов. Теперь отказать в прокате студии могут, если в картине есть материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание.

Кроме того, Министерство культуры теперь может корректировать ранее выданное прокатное удостоверение, чтобы "актуализировать сведения о запрете распространения среди детей".

Владельцы онлайн-кинотеатров и других аудиовизуальных сервисов и соцсетей по требованию Роскомнадзора должны будут за сутки удалить с платформы фильм или сериал, у которого отозвали прокатное удостоверение или в котором нашли дискредитирующие духовно-нравственные ценности материалы. Владельцы соцсетей будут обязаны вести специальный мониторинг, чтобы обнаружить такой контент.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Обязательная отработка для медиков

В ноябре Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов. По новому закону все бюджетные места в ординатуре медвузов стали целевыми. Если целевик отказался отрабатывать положенный срок в медучреждении, к которому он прикреплен, то ему придется полностью возместить стоимость обучения и заплатить штраф в двукратном размере стоимости обучения. При этом платно на ординатуру поступить все еще будет можно, тогда целевое можно не заключать.

Также повсеместно ввели обязательное наставничество. Оно подразумевает, что отработки коснутся выпускников ординатуры, специалитета и медколледжей. После окончания вуза всем (даже тем, кто не получал целевого) придется отрабатывать. Однако санкции за отказ по сравнению с целевиками будут менее жесткими – а именно не прошедших практику выпускников не допустят к периодической аккредитации. При этом штрафы за отказ от отработки им не грозят. Мера может распространяться в том числе на студентов-платников. Место отработки студент сможет выбрать сам, однако там обязательно должны оказывать медпомощь по программе ОМС.

Отрабатывать студенты должны не более трех лет. Сроки будут отличаться в зависимости от специальности, которую получает студент. Минздрав РФ издаст отдельный приказ, который регламентирует сроки отработок. При этом студент сможет менять место работы, а "трудодни" в таком случае будут суммироваться.

Для целевиков отработка будет длиться от трех до пяти лет. Сроки будут указаны в договоре, который заключает студент.

Новые меры заработают с 1 марта 2026 года. Подробнее об этом законе можно прочитать здесь.

Повышение качества медобразования и переподготовка педработников

В начале 2025 года был принят закон о повышении качества медобразования в России. По нему теперь нельзя обучать медиков и фармацевтов в вузах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за исключением случаев, которые определены федеральными стандартами. Также Министерство здравоохранения получило право разрабатывать типовые образовательные программы обучения медперсонала и медиков.

Кроме того, депутаты в начале года приняли нововведения, касающиеся подготовки учителей. Для получения новой квалификации педагогу теперь нужно пройти профессиональную переподготовку в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также в образовательных организациях, расположенных на федеральной территории "Сириус", в инновационном центре "Сколково" и территориях научно-технологических центров.

Пособия для беременных студенток

В июле 2025 года депутаты Госдумы приняли закон, который увеличил размер пособий беременным студенткам, обучающимся в вузах, колледжах и научных организациях. Средний размер пособий повысили до прожиточного минимума трудоспособного населения региона, где проживает девушка. Закон начал действовать с 1 сентября 2025 года.

Ограничение платных мест в вузах

В мае 2025 года Госдума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах. По закону с 1 сентября 2025 года правительство РФ наделили полномочиями утверждать перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования и научных специальностей, по которым будет определяться предельное число платных мест в вузах.

Также по закону правительство РФ теперь определяет условия, размеры и порядок предоставления господдержки образовательного кредитования, перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, которые соответствуют задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России.

Доступность рабочих профессий

В ноябре 2025 года Госдума приняла законопроект, который позволит школьникам в случае неудовлетворительной сдачи ГИА после девятого класса бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзамена. С 1 января 2026 года не сдавшие или не прошедшие ГИА в нужный срок ученики смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

Перечень профессий и должностей, а также образовательных организаций, где будет идти такое обучение, определят региональные органы власти. Российские регионы получат право предоставлять господдержку для такого обучения.

Повышение МРОТ

В ноябре 2025 года Госдума повысила минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля в месяц и вырастет более чем на 20%. Таким образом, зарплата должна увеличиться у 4,5 млн человек, сообщают на сайте Госдумы.

Миграционные законы

В июле 2025 года депутаты Госдумы расширили перечень оснований для лишения приобретенного гражданства несколькими статьями УК РФ, среди которых убийство, вовлечение в занятие проституцией, организация незаконной миграции и так далее.

Депутаты поддержали и внедрение новых механизмов передачи информации о детях мигрантов между МВД России и органами управления в сфере образования, что позволит проверить законность нахождения семьи в России.

31 июля депутаты ввели новые пошлины для иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка. За выдачу или переоформление патента иностранному гражданину, а также за продление срока действия разрешения на работу иностранец теперь должен заплатить 4200 рублей. За выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в разрешение на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, или же для дубликата патента с мигранта возьмут 2100 рублей. Также в России повысили несколько пошлин – например, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства.

Законы против мошенников

Сразу несколько законов Госдума приняла и против мошенников. В июле 2025 года депутаты ввели штрафы до 700 тысяч рублей (или лишение свободы) для тех, кто занимается передачей абонентских номеров мобильной связи "из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления". За незаконную передачу номера телефона другому человеку теперь можно получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Но если кто-то кратковременно передал номер другому человеку для связи в личных целях, то в таком случае наказания не последует.

Тогда же депутаты решили, что если клиент банка из корыстных побуждений передал свою карту или доступ к счету мошеннику либо совершил преступные действия по указанию злоумышленника, то такому клиенту грозит до трех лет лишения свободы. Если кто-то купил чужую карту или доступ к счету другого лица, а также передал их для неправомерных операций, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Еще банки обязали открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним только с согласия родителей или законных представителей. А следователи и дознаватели теперь могут в рамках досудебного производства приостанавливать подозрительные операции не более чем на десять суток для последующего наложения ареста на средства.

Сотовые операторы теперь обязаны прекратить вывод денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если правоохранители считают, что их могут использовать при совершении преступления. При выдаче заемных денег установлен так называемый "период охлаждения", когда операции совершать нельзя. Кроме того, с 2025 года кредитные и микрофинансовые организации должны проводить дополнительные проверки операций и транзакций на мошенничество.