Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в Сухуме

Легенда российского кино прыгнул в воду, чтобы спасти человека, но сам погиб

04 января 2026, 12:57, ИА Амител

Фото: страница Андрея Хорошева в социальных сетях

Российский актер, сценарист, режиссер и художник‑постановщик Андрей Хорошев трагически погиб 1 января в возрасте 66 лет – он бросился на помощь человеку в горячем источнике в Сухуме и не выжил. Об этом в беседе с ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц.

«Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», – говорится в публикации.

Точная причина смерти пока не установлена – медицинское заключение еще не готово, а место и дата похорон находятся в стадии согласования.

Зрители помнят Андрея Хорошева по ярким работам в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго" и других проектах, где он проявил себя не только как актер, но и как талантливый художник‑постановщик.

