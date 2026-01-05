Кемерово сияет. Смотрим, как преобразилась столица Кузбасса к Новому году

Визитная карточка города: елка и каток вокруг нее

05 января 2026, 06:45, ИА Амител

Новогодний Кемерово / Фото: мэрия Кемерово / Дмитрий Ярощук, Александр Чаринцев / @gazetakemerovo

Пока продолжаются новогодние каникулы, предлагаем полюбоваться, как преобразился город Кемерово. Главная елка Кузбасса на площади Советов радует кемеровчан своим сиянием еще с начала декабря, став привычным, но от этого не менее волшебным ориентиром для зимних прогулок.

Вокруг 25-метровой красавицы традиционно развернулся один из самых популярных ледовых катков города. Скользить по льду в самом центре столицы под праздничную музыку и свет динамических гирлянд – любимая забава горожан в этом сезоне.

Помимо главной площади, новогоднее настроение создано во всех районах города: улицы украсили более 190 тематических флагов, а на медиаэкранах транслируются праздничные поздравления. Особое внимание в этом сезоне уделено этностилю и ледовым локациям – для жителей и гостей города работают катки и зимние городки.