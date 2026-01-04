Ночью заметно похолодает, но после зима сделает сюрприз

04 января 2026, 08:03, ИА Амител

Погода / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае январь радует относительно комфортной погодой. Однако в ночь на 4 января ожидается похолодание.

По прогнозу алтайского Гидрометцентра, температура опустится до -10…-15°C, а в отдельных районах до -20°C.

Днем воздух прогреется до -3…-8°C, но в некоторых местах столбики термометров могут показать -13°C. Осадков не предвидится, а ветер с юго‑востока будет умеренным – 3–8 м/с.

