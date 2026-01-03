"Поздравление от Солнца". Первая магнитная буря в 2026 году произошла ночью 3 января

Плазму выбросило в результате вспышки, зафиксированной 31 декабря накануне боя курантов

03 января 2026, 12:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле началась первая магнитная буря в 2026 году. К планете подошла плазма, выброшенная в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

«К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года», – говорится в сообщении.

Кстати, прошлый 2025 год начался еще более бурно – тогда уже 1 января была зарегистрирована буря уровня G4 (4-й уровень по пятибалльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года.