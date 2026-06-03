Барнаул попал в список городов, где сильнее всего подешевели новостройки

Стоимость квадратного метра снизилась только в 26 крупнейших городах страны

03 июня 2026, 10:42, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цены на жилье в новостройках Барнаула в мае показали одно из самых наибольших снижений среди крупнейших российских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Мира квартир".

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 40 городах из 70 исследованных, в 26 снизилась, в четырех не изменилась», — говорится в исследовании.

Самый сильный рост за месяц: в Белгороде (+2,5%), Московской области (+2,1%), Улан-Удэ (+2%), Грозном (+2%) и Оренбурге (+1,9%).

Наибольшее снижение: во Владикавказе (-4,8%), Симферополе (-2,9%), Сочи (-2,7%), Барнауле (-2%) и Краснодаре (-1,5%).

В Москве за май новостройки подорожали на 1,1% — до 473,5 тыс. рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3% — до 304,1 тыс. рублей.