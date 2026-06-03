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Барнаул попал в список городов, где сильнее всего подешевели новостройки

Стоимость квадратного метра снизилась только в 26 крупнейших городах страны

03 июня 2026, 10:42, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цены на жилье в новостройках Барнаула в мае показали одно из самых наибольших снижений среди крупнейших российских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Мира квартир".

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 40 городах из 70 исследованных, в 26 снизилась, в четырех не изменилась», — говорится в исследовании.

Самый сильный рост за месяц: в Белгороде (+2,5%), Московской области (+2,1%), Улан-Удэ (+2%), Грозном (+2%) и Оренбурге (+1,9%).

Наибольшее снижение: во Владикавказе (-4,8%), Симферополе (-2,9%), Сочи (-2,7%), Барнауле (-2%) и Краснодаре (-1,5%).

В Москве за май новостройки подорожали на 1,1% — до 473,5 тыс. рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3% — до 304,1 тыс. рублей.

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Барнаул цены на жилье недвижимость
       

Комментарии 7

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Гость

10:45:10 03-06-2026

«Сильнее всего» и 2% это не воспринимается эквивалентными понятиями

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Гость

11:01:46 03-06-2026

У кого есть в крае возможность под такую ставку взять ипотеку? С такими- то зарплатами!
Стройте ещё больше человейников! Пусть ещё цена падает!

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Гость

11:05:12 03-06-2026

А вторичка дорожает. Просто наблюдаю за ценами ежедневно. Интересующие варианты подскочили в цене. Почему так???

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Гость

11:32:38 03-06-2026

Гость (11:05:12 03-06-2026) А вторичка дорожает. Просто наблюдаю за ценами ежедневно. Ин...
Потому что ресурсы, на которых вы наблюдаете цены, отслеживаются и контролируются девелоперами и связанными с ними риелторами и агентствами недвижимости. Цены на этих ресурсах не имеют никакого отношения к ценам реальных сделок с живыми деньгами, которых почти нет. И перегон бюджетных, заёмных средств в карманы девелоперов и банкиров, тоже почти остановился. Рынок недвижимости, как и новости о нём, лихорадит. Оттого и вчера новость, что в Барнауле сильнее всего подорожала недвижимость, а сегодня сильнее всего подешевела. Конвульсии перед важным событием...

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Гость

17:05:05 03-06-2026

Гость (11:32:38 03-06-2026) Потому что ресурсы, на которых вы наблюдаете цены, отсле... сны с температурой 39

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Гость

12:02:10 03-06-2026

Зачем эту информацию озвучивать? Узнали и молчите. А то понаедут из других регионов богатенькие и вложат свои денежки в нашу недвижимость, а потом нам же перепродавать будут, дороже только.

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Musik

12:51:59 03-06-2026

с Белгородом ясное дело

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