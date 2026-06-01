Жителям Алтайского края понадобится почти семь с половиной лет на покупку вторичного жилья
Самыми доступными для приобретения недвижимости оказались северные и дальневосточные регионы
01 июня 2026, 18:35, ИА Амител
Жителям Алтайского края потребуется почти семь с половиной лет, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке. По этому показателю регион занял 68-е место в рейтинге доступности жилья среди субъектов России, сообщает портал "Мир квартир".
По оценке аналитиков, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крае составляет около 5,5 млн рублей, а средняя заработная плата — 63,1 тысячи рублей в месяц. При таком соотношении доходов и цен на недвижимость срок накопления на собственное жилье достигает 7,5 года.
Для сравнения: в Красноярском крае на покупку квартиры потребуется около 4,4 года накоплений, а в Кемеровской области — 4,6 года.
Исследование основано на данных Росстата о заработных платах за февраль 2026 года и средней стоимости вторичного жилья в регионах страны. Аналитики отмечают, что на фоне высокой стоимости ипотечных кредитов все больше россиян рассматривают покупку недвижимости за счет собственных накоплений.
Самыми доступными для приобретения жилья оказались северные и дальневосточные регионы. Так, в Чукотском автономном округе и Мурманской области накопить на квартиру можно примерно за 2,9 года.
На противоположном конце рейтинга находится Республика Дагестан, где на покупку жилья потребуется около 13 лет. В число регионов с длительным сроком накопления также вошел Санкт-Петербург — там на квартиру придется откладывать деньги около 8,5 года. В Московской области этот показатель составляет 5,8 года.
В среднем по России на покупку квартиры на вторичном рынке требуется около пяти лет накоплений.
19:05:06 01-06-2026
Брехня! Реальная зарплата большинства жителей края колеблется между 30 и 40 тысячами, если повезет - то 50 (но это неофициально). Так что указанные 7,5 лет можно смело умножать на два, а с учетом запредельного роста стоимости жизни и коммунальных услуг в нашем Богом забытом крае - то и на три.
Смешно, но даже с учетом беспардонного вранья картинка получается далеко не оптимистичной.
20:10:55 01-06-2026
Гость (19:05:06 01-06-2026) Брехня! Реальная зарплата большинства жителей края колеблетс... так еще и посчитали так- что откладывать надо 100% зарплаты, а питаться воздухом
08:21:24 02-06-2026
Гость (20:10:55 01-06-2026) так еще и посчитали так- что откладывать надо 100% зарплаты,... Зато и на туалетную бумагу не надо будет тратиться!
08:34:06 02-06-2026
Гость (08:21:24 02-06-2026) Зато и на туалетную бумагу не надо будет тратиться!... Это не вы Петросяну шутки несмешные пишете?
21:17:25 01-06-2026
Гость (19:05:06 01-06-2026) Брехня! Реальная зарплата большинства жителей края колеблетс... Брехня. 30-40 тысяч получают библиотекарши и медсестры (к сожалению, но, готов жениться на симпатичной) 60-100 нормальная зарплата в Барнауле - не надо свистеть. А кто с головой или руками - 150-200 и более
23:50:26 01-06-2026
Гость (21:17:25 01-06-2026) Брехня. 30-40 тысяч получают библиотекарши и медсестры (к со... Вы спуститесь на землю. Вчера в сетевом продуктовом магазине Барнаула было объявление о работе, предлагают 40тр. Ритейл не бюджет, тем не менее.
09:48:58 02-06-2026
Гость (23:50:26 01-06-2026) Вы спуститесь на землю. Вчера в сетевом продуктовом магазине... И? А на каждом заводе объявления по 80. Для меня более, чем странно, что граждане за кассу идут... А теперь вот вы все, зарплатой около нуля - расскажите, кем работаете, что сделали за этот год, чтобы изменить свое положение...
11:58:19 02-06-2026
Гость (09:48:58 02-06-2026) И? А на каждом заводе объявления по 80. Для меня более, чем ...
А ты побольше верь таким объявлениям где на заводе 80. Не брехня? Поработай узнаешь,я узнал, пишут 80, больше 50 на руки не получаешь
09:30:22 02-06-2026
Гость (21:17:25 01-06-2026) Брехня. 30-40 тысяч получают библиотекарши и медсестры (к со... В ленте продавец - и 50 нет на руки, 12 часов....вы о чем? о какой 100.. высокие чиновники , министры......
20:34:22 01-06-2026
скорее с з/п 30-50т люди набирают кредиты годами и становятся банкротами, о покупке хоть какой-то недвижимости и речи нет.
09:22:07 02-06-2026
Поколение экономистов так посчитало?
Ой, что нас ждет дальше с такими счетоводами
18:59:28 02-06-2026
Считать надо по другому: сколько человек может отложить денег после первоочередных плат на питание, коммуналку, проезд, одежду и т.д. Не удивлюсь, что жители края окажутся в минусе, т.е. тратят больше , чем зарабатывают - живут в долг. Но даже если получится откладывать по 10 000 руб на покупку квартиры понадобится 46 лет если цены на недвижимость не будут расти Т.е. по сути никогда. Сравните с 2013 годом, когда брали ипотеку под 12-13% в среднем на 15 лет, и машины под небольшой процент. При этом цены на недвижимость и машины были стабильными. Насколько за 13 лет мы стали жить хуже.