Жителям Алтайского края понадобится почти семь с половиной лет на покупку вторичного жилья

Самыми доступными для приобретения недвижимости оказались северные и дальневосточные регионы

01 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителям Алтайского края потребуется почти семь с половиной лет, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке. По этому показателю регион занял 68-е место в рейтинге доступности жилья среди субъектов России, сообщает портал "Мир квартир".

По оценке аналитиков, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крае составляет около 5,5 млн рублей, а средняя заработная плата — 63,1 тысячи рублей в месяц. При таком соотношении доходов и цен на недвижимость срок накопления на собственное жилье достигает 7,5 года.

Для сравнения: в Красноярском крае на покупку квартиры потребуется около 4,4 года накоплений, а в Кемеровской области — 4,6 года.

Исследование основано на данных Росстата о заработных платах за февраль 2026 года и средней стоимости вторичного жилья в регионах страны. Аналитики отмечают, что на фоне высокой стоимости ипотечных кредитов все больше россиян рассматривают покупку недвижимости за счет собственных накоплений.

Самыми доступными для приобретения жилья оказались северные и дальневосточные регионы. Так, в Чукотском автономном округе и Мурманской области накопить на квартиру можно примерно за 2,9 года.

На противоположном конце рейтинга находится Республика Дагестан, где на покупку жилья потребуется около 13 лет. В число регионов с длительным сроком накопления также вошел Санкт-Петербург — там на квартиру придется откладывать деньги около 8,5 года. В Московской области этот показатель составляет 5,8 года.

В среднем по России на покупку квартиры на вторичном рынке требуется около пяти лет накоплений.