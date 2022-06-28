В Барнауле 2 июля отметят Сабантуй

2 июля в барнаульском парке «Лесная сказка» отметят национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Об этом сообщили в мэрии.

Отмечать его начнут в 11:00.

Сабантуй пройдёт в Барнауле в 26-й раз и будет посвящён Году культурного наследия народов России и 85-летию Алтайского края.

«В программе — выступление творческих коллективов из городов и районов Алтайского края, Сибири и Республики Татарстан, народные игры, конкурсы для всей семьи, соревнования, выставка сувениров алтайских мастеров. Молодые татарки и башкирки смогут посоревноваться в конкурсе „Мисс Сабантуй“. Кульминационным моментом Сабантуя станет борьба батыров (богатырей) — корэш», — говорится в сообщении.