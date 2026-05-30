Казино "Алтай Пэлас" в игорной зоне "Сибирская монета" расширят в два раза

На реконструкцию и благоустройство владелец курорта Владимир Кутьев направит 600–700 млн рублей собственных средств

30 мая 2026, 16:01, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Площадь казино "Алтай Пэлас", расположенного в игорной зоне "Сибирская монета", планируют увеличить вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца курорта Владимира Кутьева.

Инвестиции в реконструкцию составят от 600 до 700 миллионов рублей, причем деньги будут собственными, подчеркнул бизнесмен.

«Когда закончится благоустройство, мы начнем реконструкцию: поменяется фасад и кровля здания, выполним пожарные нормы. Площадь казино должна увеличиться в два раза», — рассказал Кутьев.

Генеральный менеджер курорта Дмитрий Белянин добавил, что рядом с казино планируется построить двухуровневую парковку, а также увеличить мощности зала. Площадь достройки составит от 800 до 1000 квадратных метров.

Кроме того, в этом году на курорте реализуют два крупных инвестиционных проекта: откроют пятизвездочный отель и запустят горнолыжный комплекс общей протяженностью 3,6 тысячи метров.

Ранее в Алтайском крае подсчитали доходы игорной зоны за 2025 год.