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Казино "Алтай Пэлас" в игорной зоне "Сибирская монета" расширят в два раза

На реконструкцию и благоустройство владелец курорта Владимир Кутьев направит 600–700 млн рублей собственных средств

30 мая 2026, 16:01, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Площадь казино "Алтай Пэлас", расположенного в игорной зоне "Сибирская монета", планируют увеличить вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца курорта Владимира Кутьева.

Инвестиции в реконструкцию составят от 600 до 700 миллионов рублей, причем деньги будут собственными, подчеркнул бизнесмен.

«Когда закончится благоустройство, мы начнем реконструкцию: поменяется фасад и кровля здания, выполним пожарные нормы. Площадь казино должна увеличиться в два раза», — рассказал Кутьев.

Генеральный менеджер курорта Дмитрий Белянин добавил, что рядом с казино планируется построить двухуровневую парковку, а также увеличить мощности зала. Площадь достройки составит от 800 до 1000 квадратных метров.

Кроме того, в этом году на курорте реализуют два крупных инвестиционных проекта: откроют пятизвездочный отель и запустят горнолыжный комплекс общей протяженностью 3,6 тысячи метров.

Ранее в Алтайском крае подсчитали доходы игорной зоны за 2025 год. 

       

Комментарии 3

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Гость

21:44:07 30-05-2026

Зачем всё это? Игорная зона тут должна быть одна. Если в Горном откроют, в Алтайском крае надо закрывать. Жителям не нужен разгул игромании. На ваш бизнес чихать! Или в Горном не открывайте, или существующую закройте!

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гость

10:57:29 01-06-2026

Гость (21:44:07 30-05-2026) Зачем всё это? Игорная зона тут должна быть одна. Если в Гор... да потом сами закроются как в горном заработает

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Maks

12:11:43 01-06-2026

Разбогатевшим на движухе некуда девать деньги

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