Даванков призвал лишить "Соловьев Live" госфинансирования и разогнать "быдло-ведущих"
Причиной стал скандал вокруг манифеста о правах женщин
31 мая 2026, 13:35, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков потребовал лишить телеканал "Соловьев Live" госфинансирования и разогнать ведущих, пишет Telegram-канал "Топор Live".
Владислав Даванков вступился за депутата Ксению Горячеву ("Новые люди") после того, как ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов заявил о необходимости возбудить против нее уголовное дело из-за манифеста о защите прав женщин, предлагающего меры против домашнего насилия и автоматическое взыскание алиментов.
Вопрос домашнего насилия Карнаухов назвал "никчемным", право женщины на аборт — "излишним". По его мнению, если запретить аборты, у женщин "мозги на место встанут" и они "перестанут шариться по подворотням".
Владислав Даванков заявил, что ему "противно от того, что такие люди получают трибуну на канале, который живет за счет госфинансирования".
«Канал "Соловьев Live" должен сделать выбор: разогнать быдло-ведущих или отказаться от госфинансирования и работать на донаты. Если важно хамить женщинам — пусть делают это на свои. До первой уголовки конечно. А любые каналы, которые унижают граждан страны на деньги налогоплательщиков, нужно проверить и закрыть», — написал вице-спикер в своем Telegram-канале.
Даванков также запустил в Telegram-канале опрос о том, что должна сделать редакция "Соловьев Live". Он предложил следующие варианты: "Отказаться от госфинансирования", "Извиниться перед женщинами", "И то и другое", "Ничего не делать". В опросе приняли участие свыше 27 тысяч человек. Больше всего голосов набрал вариант о том, что телеканал должен и отказаться от госфинансирования, и извиниться перед женщинами — 67%.
13:38:50 31-05-2026
На счёт манифеста не знаю, не в курсе...
А вот на счёт лишить гос финансирования это правильно!
Но кто ж его лишит!?... Этого евгея...
14:43:39 31-05-2026
Если они включат это в свою предвыборную программу, я проголосую за них
21:20:00 31-05-2026
Гость (14:43:39 31-05-2026) Если они включат это в свою предвыборную программу, я прогол... Обещать, не значит жениться.
Сами знаете кто, говорил, что при нём пенсионный возраст не поднимут, однако сами знаете, что произошло.
15:22:36 31-05-2026
Этот лайф всех бесит, без исключения, кроме самого главного.
06:41:31 01-06-2026
Гость (15:22:36 31-05-2026) Этот лайф всех бесит, без исключения, кроме самого главного.... меня не бесит вообще, потому что ни разу не смотрела. а вот с какой целью все смотрят и бесятся потом- непонятно.
17:49:14 31-05-2026
«Есть такая буква в этом слове», нооо……
23:49:42 31-05-2026
Поддерживаю Даванкова.