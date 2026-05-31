Даванков призвал лишить "Соловьев Live" госфинансирования и разогнать "быдло-ведущих"

Причиной стал скандал вокруг манифеста о правах женщин

31 мая 2026, 13:35, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков потребовал лишить телеканал "Соловьев Live" госфинансирования и разогнать ведущих, пишет Telegram-канал "Топор Live".

Владислав Даванков вступился за депутата Ксению Горячеву ("Новые люди") после того, как ведущий "Соловьев Live" Сергей Карнаухов заявил о необходимости возбудить против нее уголовное дело из-за манифеста о защите прав женщин, предлагающего меры против домашнего насилия и автоматическое взыскание алиментов.

Вопрос домашнего насилия Карнаухов назвал "никчемным", право женщины на аборт — "излишним". По его мнению, если запретить аборты, у женщин "мозги на место встанут" и они "перестанут шариться по подворотням".

Владислав Даванков заявил, что ему "противно от того, что такие люди получают трибуну на канале, который живет за счет госфинансирования".

«Канал "Соловьев Live" должен сделать выбор: разогнать быдло-ведущих или отказаться от госфинансирования и работать на донаты. Если важно хамить женщинам — пусть делают это на свои. До первой уголовки конечно. А любые каналы, которые унижают граждан страны на деньги налогоплательщиков, нужно проверить и закрыть», — написал вице-спикер в своем Telegram-канале.

Даванков также запустил в Telegram-канале опрос о том, что должна сделать редакция "Соловьев Live". Он предложил следующие варианты: "Отказаться от госфинансирования", "Извиниться перед женщинами", "И то и другое", "Ничего не делать". В опросе приняли участие свыше 27 тысяч человек. Больше всего голосов набрал вариант о том, что телеканал должен и отказаться от госфинансирования, и извиниться перед женщинами — 67%.