В 2025 году алтайские предприятия химпрома произвели продукции на 72 млрд рублей

Губернатор Алтайского края поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

31 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Химическая промышленность / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником — Днем химика. Текст поздравления приводит пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что на предприятиях химпрома края трудится около 13 тысяч специалистов, при этом число работников продолжает расти.

«Наши предприятия химической промышленности выпускают товары народного потребления, промышленные химические изделия, удобрения для агропромышленного комплекса, химические компоненты и соединения, востребованные в различных сферах. Они пользуются большим спросом в России и других странах. Так, в прошлом году компаниями отрасли было произведено и отгружено продукции на 72 миллиарда рублей», — указывается в поздравлении.

Как добавили губернатор и председатель АКЗС, достижения предприятий химпрома — результат ежедневного труда коллективов и их ответственного подхода к делу.

«Специалисты и ветераны отрасли, в ваш профессиональный праздник благодарим за вклад в развитие экономики Алтайского края и всей страны. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успешного воплощения всех намеченных планов, мира и добра!» — заключили Виктор Томенко и Александр Романенко.