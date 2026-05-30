Такой день. Солидные рыбацкие уловы и расширение "Алтай Пэлас"

О главных событиях за 30 мая

30 мая 2026, 23:34, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Весна на исходе, но рыбалка в Алтайском крае идет полным ходом. В последние дни мая участники Алтайского рыболовного сообщества активно делятся впечатлениями от выездов на водоемы.

На удивление хорошо показала себя плотва, особенно в районе Затона. Ловилась она исправно даже без прикормки.

Площадь казино "Алтай Пэлас", расположенного в игорной зоне "Сибирская монета", планируют увеличить вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца курорта Владимира Кутьева.

Инвестиции в реконструкцию составят от 600 до 700 миллионов рублей, причем деньги будут собственными, подчеркнул бизнесмен.

Лето в Алтайский край приходит без дождей, зато с летним зноем. Синоптики обещают, что первый день июня станет по-настоящему жарким: воздух прогреется до +33 градусов, а осадков практически не ожидается.