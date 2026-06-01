Настоящее лето. Какая погода ждет Алтайский край 1 июня

Температура поднимется до +33 градусов

01 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

От +28 до +33 градусов составит температура в Алтайском крае днем 1 июня. По востоку — +22...+27 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по северо-востоку возможен небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами ожидаются порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +23...+25 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с.