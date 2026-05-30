Роспотребнадзор заявил об окончании эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в России
Заболеваемость вернулась к норме
30 мая 2026, 10:31, ИА Амител
Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России завершен. Показатели заболеваемости нормализовались, сообщили "Известиям" в Роспотребнадзоре.
«Во всех регионах эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная и контролируемая. В субъектах России в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии», — отметили в ведомстве.
Главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов добавил, что уровень заболеваемости в этом сезоне оказался ниже, чем в предыдущем. Эпидситуация по COVID-19 также оставалась стабильной.
Среди наиболее распространенных вирусов в сезоне 2025–2026 годов Роспотребнадзор выделил гонконгский грипп — грипп А(H3N2). На пике эпидемии на него приходилось около 80% всех случаев респираторных заболеваний.
«В большинстве регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ не выходила за рамки средних значений благодаря профилактике, и в первую очередь — прививкам», — подчеркнули в ведомстве.
11:37:52 30-05-2026
То есть, больше трёх уже можно будет собираться? Или кончился только ОРВИ с гриппером, а ковидла с эболой остались?
13:12:21 30-05-2026
Ограничения по ковиду ни кто отменять не собирался и не обещал.