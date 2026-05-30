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В Роспотребнадзоре рассказали, куда чаще всего кусают клещи

Членистоногие выбирают места с тонкой кожей и обильным кровоснабжением: шею, грудь, подмышки, паховые складки

30 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура в беседе с РИА Новости рассказала, какие участки тела клещи атакуют чаще всего.

«Присасывание клеща чаще всего отмечается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складках и местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в случае укуса необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактическое лечение или экстренную профилактику — введение иммуноглобулина.

Сезон клещей Сезон клещей
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Комментарии 4

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Гость

12:47:25 30-05-2026

алкашей не кусают, проверено много раз, убухивались так что в лесу засыпали- ни один не пр полз

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Гость

16:45:42 30-05-2026

Гость (12:47:25 30-05-2026) алкашей не кусают, проверено много раз, убухивались так что ... Товарищ, с дивана тебе видней, а ты проведи этот эксперимент в естественных для клещей среде.

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Гость

22:26:15 30-05-2026

Гость (12:47:25 30-05-2026) алкашей не кусают, проверено много раз, убухивались так что ... Знал одного алкоголика из соседнего подъезда. У Него фамилия Клещ. Добрейшей души человек. Живет с нами по соседству и никого никогда не кусает. Он закусывает, а не кусает.

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Юс

19:48:45 30-05-2026

Ни дня без клещевых новостей)))

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