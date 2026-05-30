В Роспотребнадзоре рассказали, куда чаще всего кусают клещи
Членистоногие выбирают места с тонкой кожей и обильным кровоснабжением: шею, грудь, подмышки, паховые складки
30 мая 2026, 12:33, ИА Амител
Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура в беседе с РИА Новости рассказала, какие участки тела клещи атакуют чаще всего.
«Присасывание клеща чаще всего отмечается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складках и местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением», — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что в случае укуса необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактическое лечение или экстренную профилактику — введение иммуноглобулина.
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Ни дня без клещевых новостей)))