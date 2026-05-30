В Роспотребнадзоре рассказали, куда чаще всего кусают клещи

Членистоногие выбирают места с тонкой кожей и обильным кровоснабжением: шею, грудь, подмышки, паховые складки

30 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура в беседе с РИА Новости рассказала, какие участки тела клещи атакуют чаще всего.

«Присасывание клеща чаще всего отмечается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складках и местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в случае укуса необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактическое лечение или экстренную профилактику — введение иммуноглобулина.