Стало известно, сколько у россиян будет рабочих дней летом

По сравнению с прошлым летом рабочих дней стало на два больше

30 мая 2026, 20:24, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, сколько рабочих и выходных дней ждет россиян летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе.

Всего за три летних месяца будет 65 рабочих дней (в 2025 году их было 63) и 27 выходных (в прошлом году — на два больше), включая один нерабочий праздничный день — 12 июня, День России.

Экономист отметил, что общее количество рабочих дней в 2026 году останется на уровне 2025-го — 247. А выходных и праздничных — 118.

Согласно статье 112 Трудового кодекса, в России 14 нерабочих праздничных дней, восемь из которых приходятся на новогодние каникулы. При совпадении праздника с выходным он переносится на следующий рабочий день. До конца 2026 года остается еще один праздничный выходной — 4 ноября. Кроме того, выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на 31 декабря.

Балынин подчеркнул, что изменение числа рабочих дней в месяце никак не влияет на зарплату сотрудников, которые отработали полный месяц.