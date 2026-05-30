Рыбаки Алтайского края показали солидные последние уловы весны
Уровень воды в реках упал, берега замыло, ветер мешает, но поклевки радуют
30 мая 2026, 19:03, ИА Амител
Весна на исходе, но рыбалка в Алтайском крае идет полным ходом. В последние дни мая участники Алтайского рыболовного сообщества активно делятся впечатлениями от выездов на водоемы.
Рыба, по словам бывалых, частично ушла в Обь. Та, что осталась, клюет неохотно, а хорошие экземпляры и вовсе сходят с крючка. Как отмечает один из участников сообщества, поклевок хватало, но "большая часть мимо или за самый краешек".
Однако без улова никто не ушел. На удивление хорошо показала себя плотва, особенно в районе Затона. Ловилась она исправно даже без прикормки:
«В крайний день отпуска на пару часов выбрался в Затон. На удивление было много рыбаков. Рыбачил без прикорма. Плотва ловилась исправно», — отметил участник сообщества.
Особо отличился рыбак, который испытал новую прикормку "Черный лещ":
«Когда его замесил, сразу пошли поклевки», — делится он, отмечая, что рыбу покрупнее отдал отцу на копчение, а мелочь (штук шесть-десять) отпустил обратно.
Главная проблема, по его словам, была даже не в клеве, а в погоде:
«Дождик подвел… Сидел по уши в грязи».
Ветер тоже внес свои коррективы. На Правде клев стих уже к 11 утра: "Маленько поклевало, потом начался ветрище. Желание плавать исчезло".
Несмотря на капризы природы и скромные уловы, настроение у рыбаков боевое.
«Открытие сезона можно считать состоявшимся!» — подводят итог в сообществе.
19:14:23 30-05-2026
А за стерлядь штраф не хилый. Отпустил потом? Ну-ну. Ага!
22:26:26 30-05-2026
Хде ж купить то рыбки речной? В магазинах морская аааафигенно дорогая рыба... Не первой свежести.
20:36:37 31-05-2026
Кость (22:26:26 30-05-2026) Хде ж купить то рыбки речной? В магазинах морская аааафигенн... Речную на базарах купи, только она там дороже морской)) Морскую лет 15 не покупаю в магазах есть базы где поштучно продают, рыба где не размораживалась на Сельскохозяйственной например Сибмир. Всему учить ээхх))