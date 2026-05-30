Рыбаки Алтайского края показали солидные последние уловы весны

Уровень воды в реках упал, берега замыло, ветер мешает, но поклевки радуют

30 мая 2026, 19:03, ИА Амител

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Весна на исходе, но рыбалка в Алтайском крае идет полным ходом. В последние дни мая участники Алтайского рыболовного сообщества активно делятся впечатлениями от выездов на водоемы.

Рыба, по словам бывалых, частично ушла в Обь. Та, что осталась, клюет неохотно, а хорошие экземпляры и вовсе сходят с крючка. Как отмечает один из участников сообщества, поклевок хватало, но "большая часть мимо или за самый краешек".

Однако без улова никто не ушел. На удивление хорошо показала себя плотва, особенно в районе Затона. Ловилась она исправно даже без прикормки:

«В крайний день отпуска на пару часов выбрался в Затон. На удивление было много рыбаков. Рыбачил без прикорма. Плотва ловилась исправно», — отметил участник сообщества.

Особо отличился рыбак, который испытал новую прикормку "Черный лещ":

«Когда его замесил, сразу пошли поклевки», — делится он, отмечая, что рыбу покрупнее отдал отцу на копчение, а мелочь (штук шесть-десять) отпустил обратно.

Главная проблема, по его словам, была даже не в клеве, а в погоде:

«Дождик подвел… Сидел по уши в грязи».

Ветер тоже внес свои коррективы. На Правде клев стих уже к 11 утра: "Маленько поклевало, потом начался ветрище. Желание плавать исчезло".

Несмотря на капризы природы и скромные уловы, настроение у рыбаков боевое.