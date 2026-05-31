Трамп похвастался результатами теста на интеллект
Президент США уверяет, что "идеально" прошел тест на когнитивные способности
31 мая 2026, 16:34, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медицинское обследование с очень хорошими результатами и без ошибок справился с тестом на когнитивные способности.
По его словам, обследование провели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
«В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 [баллов] из 30», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что сдавал этот тест уже в четвертый раз и каждый раз показывал идеальный результат. Кроме того, Трамп сообщил, что всегда правильно отвечал на 120 из 120 вопросов. Такой результат, по его словам, говорит о крайне высоком уровне интеллектуальных способностей.
17:35:21 31-05-2026
- я сегодня прошёл тест на IQ
-... и сколько ?...
- пятёрка
20:04:23 31-05-2026
Че самый умный да? 🤔
20:39:27 31-05-2026
Наконец то выучил таблицу умножения. Какой молодец.
20:47:58 31-05-2026
Осталось образование и воспитание подтянуть..
22:39:38 31-05-2026
Как же при столь "высоком интеллекте" хвастунишка совершает за ляпом ляп?
23:44:28 31-05-2026
Специально для него создан тест)