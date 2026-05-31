НОВОСТИПолитика

Трамп похвастался результатами теста на интеллект

Президент США уверяет, что "идеально" прошел тест на когнитивные способности

31 мая 2026, 16:34, ИА Амител

Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Дональд Трамп, военные корабли, ВМС США / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медицинское обследование с очень хорошими результатами и без ошибок справился с тестом на когнитивные способности.

По его словам, обследование провели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

«В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 [баллов] из 30», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что сдавал этот тест уже в четвертый раз и каждый раз показывал идеальный результат. Кроме того, Трамп сообщил, что всегда правильно отвечал на 120 из 120 вопросов. Такой результат, по его словам, говорит о крайне высоком уровне интеллектуальных способностей.

США Дональд Трамп
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

17:35:21 31-05-2026

- я сегодня прошёл тест на IQ
-... и сколько ?...
- пятёрка

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

20:04:23 31-05-2026

Че самый умный да? 🤔

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

20:39:27 31-05-2026

Наконец то выучил таблицу умножения. Какой молодец.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

20:47:58 31-05-2026

Осталось образование и воспитание подтянуть..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:38 31-05-2026

Как же при столь "высоком интеллекте" хвастунишка совершает за ляпом ляп?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:44:28 31-05-2026

Специально для него создан тест)

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров