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ЕС задумался об отмене ограничений на цены на российскую нефть

Это обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке

31 мая 2026, 22:17, ИА Амител

Нефть / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Нефть / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Евросоюз рассматривает возможность временной отмены динамического механизма формирования верхнего потолка цены на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg, обратила внимание Lenta.ru.

По словам собеседников агентства, возможное временное изменение механизма обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, который идет уже четвертый месяц.

Как заявили источники, верхний порог для покупки нефти марки Urals группой стран G7 вместо текущих 44,1 доллара за баррель к концу лета может увеличиться как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего уровня в 60 долларов.

Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговое значение на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или ограничить верхний порог стоимости нефти из России 60 долларами за баррель.

Новые механизмы могут войти в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Экономика Россия европа нефть и газ
       

Комментарии 7

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Анегдот

00:07:32 01-06-2026

ЕЭС готовит 21 пакет санкций. Который точно обрушит Российскую экономику. Уже 21 раз... Хотя в карты в определенной игре они уже выйграли бы....Набрали 21 как никак. Сразу видно шулеров. Как говорится следите за руками.....

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Вежливый Человек

00:17:29 01-06-2026

И что нам с этого будет? Талоны в Крыму отменят или везде введут?

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Гость

09:53:53 01-06-2026

А в другой статье указано, что они к войне готовятся

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Гость

10:02:07 01-06-2026

Отменить? автор сам свой текст читает? Хотят наоборот ужесточить - "заморозить пороговое значение на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или ограничить верхний порог стоимости нефти из России 60 долларами за баррель."

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Гость

10:07:55 01-06-2026

ведем с ними борьбу,
но за деньги ДА. За деньги, ДА!

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dok_СФ

12:03:21 01-06-2026

Задуматься - не значит сделать..

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гость

12:41:48 01-06-2026

самое время - ввести повышенную раза в 3 цену на газ. Никуда не денутся, без газа никак.

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