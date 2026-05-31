ЕС задумался об отмене ограничений на цены на российскую нефть

Это обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке

31 мая 2026, 22:17, ИА Амител

Нефть / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Евросоюз рассматривает возможность временной отмены динамического механизма формирования верхнего потолка цены на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg, обратила внимание Lenta.ru.

По словам собеседников агентства, возможное временное изменение механизма обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке, который идет уже четвертый месяц.

Как заявили источники, верхний порог для покупки нефти марки Urals группой стран G7 вместо текущих 44,1 доллара за баррель к концу лета может увеличиться как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего уровня в 60 долларов.

Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговое значение на текущей отметке, ввести приостановку автоматического формирования цены или ограничить верхний порог стоимости нефти из России 60 долларами за баррель.

Новые механизмы могут войти в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.