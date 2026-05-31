Пожар в алтайском райцентре уничтожил 100 голов птицы
Огонь охватил надворную постройку из-за неправильного монтажа электрооборудования
31 мая 2026, 09:32, ИА Амител
Ночью в райцентре Благовещенка потушили пожар в надворной постройке, сообщили в МЧС Алтайского края.
На момент прибытия пожарных кровля строения горела открытым огнем. Огонь тушили пять спасателей, были задействованы две единицы техники.
«В результате пожара повреждены крыша, потолок и стены сарая, уничтожено 100 голов птицы. Общая площадь горения составила около 12 квадратных метров. Люди не пострадали», — рассказали в МЧС.
По данным ведомства, наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.
Всего за сутки 30 мая в Алтайском крае вспыхнул 21 пожар, четыре из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть пожаров.
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