Пожар в алтайском райцентре уничтожил 100 голов птицы

Огонь охватил надворную постройку из-за неправильного монтажа электрооборудования

31 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ночью в райцентре Благовещенка потушили пожар в надворной постройке, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия пожарных кровля строения горела открытым огнем. Огонь тушили пять спасателей, были задействованы две единицы техники.

«В результате пожара повреждены крыша, потолок и стены сарая, уничтожено 100 голов птицы. Общая площадь горения составила около 12 квадратных метров. Люди не пострадали», — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за сутки 30 мая в Алтайском крае вспыхнул 21 пожар, четыре из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть пожаров.