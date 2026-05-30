Юрист заявил, что современный феминизм разрушает институт семьи

По словам председателя организации "Отцы рядом", радикальное движение искажает роль материнства и пропагандирует войну против мужчин

30 мая 2026, 18:04, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" в беседе с "Абзацем" заявил, что современный радикальный феминизм превратился в деструктивную идеологию, которая подрывает традиционное общество и институт семьи.

По словам эксперта, изначально движение возникло как способ отстаивать права и справедливость, но со временем выродилось в агрессивную доктрину, проповедующую превосходство женщин и войну против мужчин.

«Феминистки навязывают женщинам искаженное представление о материнстве как об "устаревшем" и "угнетающем" занятии, противопоставляя карьеру и самореализацию семейным ценностям. Молодым девушкам внушается мысль, что рождение детей — это "ловушка патриархата", а забота о семье — удел "слабых" и "неосвобожденных". Как итог — падает рождаемость, растет число отказов от детей», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что радикальные феминистки активно лоббируют законы, нарушающие естественный баланс прав и обязанностей родителей. Детей лишают отцов, что приводит к психологическим травмам, а мужчины становятся объектом для охоты и травли.