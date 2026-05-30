Юрист заявил, что современный феминизм разрушает институт семьи
По словам председателя организации "Отцы рядом", радикальное движение искажает роль материнства и пропагандирует войну против мужчин
30 мая 2026, 18:04, ИА Амител
Председатель межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" в беседе с "Абзацем" заявил, что современный радикальный феминизм превратился в деструктивную идеологию, которая подрывает традиционное общество и институт семьи.
По словам эксперта, изначально движение возникло как способ отстаивать права и справедливость, но со временем выродилось в агрессивную доктрину, проповедующую превосходство женщин и войну против мужчин.
«Феминистки навязывают женщинам искаженное представление о материнстве как об "устаревшем" и "угнетающем" занятии, противопоставляя карьеру и самореализацию семейным ценностям. Молодым девушкам внушается мысль, что рождение детей — это "ловушка патриархата", а забота о семье — удел "слабых" и "неосвобожденных". Как итог — падает рождаемость, растет число отказов от детей», — подчеркнул юрист.
Он также отметил, что радикальные феминистки активно лоббируют законы, нарушающие естественный баланс прав и обязанностей родителей. Детей лишают отцов, что приводит к психологическим травмам, а мужчины становятся объектом для охоты и травли.
«Эти сборища организуют настоящую охоту на мужчин, используя для этого социальные сети, рабочие места и даже судебную систему. Одной из самых грязных тактик является публичное преследование мужчин по надуманным обвинениям в "сексизме", "домогательствах" или "насилии". Достаточно одной анонимной жалобы в соцсетях, чтобы мужчину уволили с работы, разрушили его репутацию и социальные связи», — резюмировал он.
18:44:31 30-05-2026
А вам надо как раньше, чтобы жена рабой была и покорно сносила роль груши для битья у трусливого садиста? Сами виноваты. Надо было самим становиться людьми. Заметьте, женщины боролись за право работать и это право им милостиво дали, при этом все остальные обязанности так и оставили, женщины стали пахать дома и на работе. очень быстро это стало в порядке вещей. Сильный пол после своей работы улегся на диван. Ну, и чего вы хотите? А уж пьянство и насилие в семье это за гранью. Наверное, надо менять потребительское отношение к женщинам.
P.S. Феминисток считаю не совсем нормальными.
20:37:33 30-05-2026
гость (18:44:31 30-05-2026) А вам надо как раньше, чтобы жена рабой была и покорно сноси... Зачем свой негативный опыт переносить на всех?
00:44:23 31-05-2026
Гость (20:37:33 30-05-2026) Зачем свой негативный опыт переносить на всех?... Ну видимо не повезло в жизни, думает у всех так.
22:19:27 30-05-2026
гость (18:44:31 30-05-2026) А вам надо как раньше, чтобы жена рабой была и покорно сноси... Остановите меня. Я рыдаю уже целый час прочитав сей монолог.
08:21:18 31-05-2026
гость (18:44:31 30-05-2026) А вам надо как раньше, чтобы жена рабой была и покорно сноси... Я человек немолодой. В мое время (возможно сейчас что-то поменялось) девочкам нравились хулиганы. Ну как же,они сильные, смелые,с ними интересно. Правда они с малых лет уже купили,выпивали,нарушали закон,но зато,опять же смелые и прочее. А потом выяснилось,что они работать не хотят,пить продолжают, вопросы в семье решают так,как привыкли на улице. И вот начинается плачь Ярославны-ев Ливане лежит, бьет. А голову включать не надо было? За что боролись...
07:26:45 31-05-2026
Запретить и точка!
11:27:37 31-05-2026
При равенстве прав и обязанностей, и феминизм годится.
11:30:22 31-05-2026
Корни феминизма - желание баб к станку поставить и чтоб асфальт и шпалы клали.
Не стоит путать халявщиц с феминистками
13:18:51 31-05-2026
Ну видимо не повезло в жизни, думает у всех так.
У меня не так. А вам надо , чтобы было как раз так. Кувалду вам на лысый череп.
18:40:53 31-05-2026
гость (13:18:51 31-05-2026) Ну видимо не повезло в жизни, думает у всех так.У ме... Благодаря феминизму вы смогли написать это сообщение, потому что получили право на образование, а так же вам позволено было выбрать хорошего мужа и выйти замуж свободно по любви, передвигаться по планете, иметь паспорт и т.д. все, что у вас есть сегодня - это все, что пришлось зубами выгрызать нашим предшественницам. Без феминизма, вас продали бы за пару баранов или корову ближайшему соседу и ходили бы вы сейчас в бурке, как наши соплеменницы в Афганистане и рта открыть не смели бы без господина и хозяина своего или еще хуже, вас бы кастрировали (почитайте на досуге о женском обрезании и его масштабах, до сих пор практикуется, в том числе на территории РФ). За радикальный феминизм не знаю, не вижу его у нас, а вот радикальный патриархат цветет махровым цветом не первую тысячу лет и, видимо, не последнюю.
09:08:56 01-06-2026
Радикализм, доведённый до абсурда, испортит любое здравое начинание.
Ничего плохого в умеренном феминизме не вижу, но вот использование данного направления в целях продвижения глобальной повестки (чайлдфри, лгб... и т.п.) - дискредитировало это правильное движение..
10:31:41 01-06-2026
@ (09:08:56 01-06-2026) Радикализм, доведённый до абсурда, испортит любое здравое на...
Когда человек вообще не в курсе происходящего, но считает нужным что-то ляпнуть
10:35:37 01-06-2026
Уж не знаю, кому эти клоуны из "Отцы рядом" являются отцами, потому что высказывания явно выдают инцельскую базу. Ну не могут эти "мужчины" иметь рядом кого-то, кто им как минимум ровня, от этого страдает их "мужественность" ХД