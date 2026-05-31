В Севастополе ввели талоны на бензин
Это временная мера, отметил губернатор
31 мая 2026, 18:02, ИА Амител
В Севастополе 31 мая ввели талонную систему продажи бензина АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — написал Развожаев в Telegram.
Как отметил губернатор, текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов доставки топлива. При этом правительство города совместно с федеральными министерствами круглосуточно работает над разрешением ситуации, уточнил он.
По словам Развожаева, объемы поставок будут наращиваться, все экстренные службы — обеспечены топливом и работают в штатном режиме. В качестве временных мер продолжает действовать ограничение 20 литров топлива на одну машину, также введен запрет на продажу топлива в канистры.
18:20:39 31-05-2026
Печальная новость. Нас ждёт такое и как скоро?
18:58:21 31-05-2026
Войны надо за чужой счет
19:55:28 31-05-2026
Вежливый Человек (18:58:21 31-05-2026) Войны надо за чужой счет... Где он, этот чужой счёт?
00:13:43 01-06-2026
Гость (19:55:28 31-05-2026) Где он, этот чужой счёт?... Да все вокруг - как то Сталин Нацистскую Европу нефтью не кормил, Японию немного.
09:37:19 01-06-2026
В России нехватка бензина? Смешно. Весь ушел за границу по дешевке?
10:14:05 01-06-2026
Гость (09:37:19 01-06-2026) В России нехватка бензина? Смешно. Весь ушел за границу по д... Смейся дальше. Пока смеёшься, посчитай количество утилизированных нефтеперерабатывающих предприятий и хранилищ. Посчитал? Что, не смешно?
11:14:13 01-06-2026
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11:46:34 01-06-2026
Гость (11:14:13 01-06-2026) Проблема логистики. Окраинцы стали применять новые мидл-дро... Да, мы им нефть, а они нам дроны. Вот это я понимаю - логистика.
11:18:22 01-06-2026
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В поселке Матвеев Курган Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на нефтебазе, охватившего площадь около 3000 квадратных метров. В Кировской области дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Лазарево», предположительно, нанеся ей повреждения. И это только за прошедшие сутки, из официальной сводки МО.
12:08:46 01-06-2026
Гость (11:18:22 01-06-2026) В Саратове в ночное время атаке БПЛА подвергся нефтеперераба... Всё так, Но нефтебазы и заводы частные, с хорошим доходом. Какие-нибудь защитные сетки могут повесить. Как говорится, можно, а зачем(((