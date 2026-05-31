В Севастополе ввели талоны на бензин

Это временная мера, отметил губернатор

31 мая 2026, 18:02, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Севастополе 31 мая ввели талонную систему продажи бензина АИ-92 и АИ-95, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — написал Развожаев в Telegram.

Как отметил губернатор, текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов доставки топлива. При этом правительство города совместно с федеральными министерствами круглосуточно работает над разрешением ситуации, уточнил он.

По словам Развожаева, объемы поставок будут наращиваться, все экстренные службы — обеспечены топливом и работают в штатном режиме. В качестве временных мер продолжает действовать ограничение 20 литров топлива на одну машину, также введен запрет на продажу топлива в канистры.