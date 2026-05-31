Более 200 беспилотников сбили за ночь над Россией

БПЛА уничтожили над 11 регионами

31 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За ночь силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее Калининградская область впервые с начала СВО столкнулась с угрозой атаки украинских беспилотников: в регионе было объявлено об опасности, связанной с БПЛА, которая сохранялась около полутора часов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что подобные атаки могут продолжиться в будущем.