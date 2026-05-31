Более 200 беспилотников сбили за ночь над Россией
БПЛА уничтожили над 11 регионами
31 мая 2026, 14:34, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
За ночь силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее Калининградская область впервые с начала СВО столкнулась с угрозой атаки украинских беспилотников: в регионе было объявлено об опасности, связанной с БПЛА, которая сохранялась около полутора часов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что подобные атаки могут продолжиться в будущем.
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