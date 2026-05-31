В России утвердили правила удаления учеников с уроков за повторное нарушение дисциплины
Если школьник не отреагировал на первое замечание, педагог приглашает представителя администрации для профилактической беседы, после чего ребенок возвращается на занятие
31 мая 2026, 08:01, ИА Амител
Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, который вносит изменения в порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ устанавливает четкие правила удаления учеников с уроков.
Согласно приказу, если учащийся не отреагировал на первое замечание педагога и повторно нарушил дисциплину во время занятия, учитель обязан незамедлительно пригласить руководителя школы или другое уполномоченное лицо из числа руководящих работников. Тот принимает решение об удалении ученика с урока и проводит с ним профилактическую беседу. После беседы школьник возвращается на занятие.
Напомним, с 1 сентября 2027 года Минпросвещения вводит единую модель оценки поведения во всех школах России, а в 2026–2027 учебном году ее апробация пройдет в десяти школах каждого региона.
08:41:14 31-05-2026
а если сам директор школы ведёт урок, куда ученика отправить? под присмотр завхоза, который урок не ведёт?
часто ученики не дают вести урок, а удалить с урока его нельзя, так как нельзя оставлять без присмотра ученика
11:10:08 31-05-2026
Чтобы достать глобус, учительнице придется громоздиться на стол.
13:14:02 31-05-2026
Учитель сделал замечание,ученик не отреагировал,приглашается "руководитель школы или другое уполномоченное лицо из числа руководящих работников",который ученика оставляет в классе на условке.А дальше?
08:49:52 01-06-2026
Гость (13:14:02 31-05-2026) Учитель сделал замечание,ученик не отреагировал,приглашается... А там и урок прошел. все довольны.
09:09:46 01-06-2026
Когда введут розги?
11:12:31 01-06-2026
Да плевать этим ученикам и на учителя и на директора. У меня пятиклассник на уроках вейп курит. И школа не может сделать ничего.
12:00:09 01-06-2026
Анна (11:12:31 01-06-2026) Да плевать этим ученикам и на учителя и на директора. У меня... Палку ищите, и палкой его. Серьезно. Так чтобы мозги по стенке.