В России утвердили правила удаления учеников с уроков за повторное нарушение дисциплины

Если школьник не отреагировал на первое замечание, педагог приглашает представителя администрации для профилактической беседы, после чего ребенок возвращается на занятие

31 мая 2026, 08:01, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, который вносит изменения в порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ устанавливает четкие правила удаления учеников с уроков.

Согласно приказу, если учащийся не отреагировал на первое замечание педагога и повторно нарушил дисциплину во время занятия, учитель обязан незамедлительно пригласить руководителя школы или другое уполномоченное лицо из числа руководящих работников. Тот принимает решение об удалении ученика с урока и проводит с ним профилактическую беседу. После беседы школьник возвращается на занятие.

Напомним, с 1 сентября 2027 года Минпросвещения вводит единую модель оценки поведения во всех школах России, а в 2026–2027 учебном году ее апробация пройдет в десяти школах каждого региона.