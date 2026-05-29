Такой день. Юбилейный очаг бешенства и крупный пожар в производственном здании

О главных событиях на Алтае за 29 мая

29 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одиннадцать жителей деревни Шадрино в Целинном районе Алтайского края отказались переезжать в соседние села, где им предлагали построить новые дома. Об этом amic.ru рассказал глава Целинного района Виктор Бирюков. По его словам, люди привыкли к определенному укладу жизни и не захотели менять его. При этом в деревне нет ни работы, ни магазинов, ни медицинской помощи. Властям было бы выгоднее переселить их в село Бочкари, чем поддерживать дорогу, ведущую к деревне Шадрино.

В Барнауле продолжают сносить аварийные и сухостойные деревья. Это коснулось и Нагорного парка. Подрядчик снесет десять аварийных тополей на территории парка. Зато скоро вместо них посадят десять лип.

По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в селе Хабазино Топчихинского района ввели карантин. Документ разместили на портале опубликования правовых актов. Очагом бешенства на этот раз стало личное подсобное хозяйство. Населенный пункт признали неблагополучным, карантин здесь продлится 60 дней.

В Барнауле задержали 18-летнего жителя Новосибирской области, который помог мошенникам похитить 10 млн рублей у граждан четырех регионов России. Юноша признался, что полученные средства переводил на указанные счета или отдавал неизвестным лицам, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения. Заработанные таким образом деньги он потратил на ремонт своей квартиры, пострадавшей от пожара.

В Барнауле ликвидировали крупный пожар в производственном здании на проспекте Калинина, 116/54в. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственном здании. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек персонала. На месте работали более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

Жители Алтайского края получили возможность принять участие в акции, организованной НПФ ПСБ для клиентов программы долгосрочных сбережений (ПДС). Главным призом станет 1 млн рублей. Кроме того, фонд разыграет девять денежных призов по 100 тыс. рублей.

В Алтайском крае проводится доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков издеваются над ребенком. Инцидент произошел в селе Новониколаевка Рубцовского района еще в апреле, однако видео появилось только в конце мая. На кадрах подростки унижают младшего знакомого и угрожают применением насилия.

На платформе Wink состоялась премьера нового детективного триллера "После Фишера. Инквизитор", действие которого разворачивается в Алтайском крае. Создатели проекта предлагают зрителям новую историю в знакомой вселенной сериала "Фишер", однако на этот раз расследование переносится в алтайский город, где происходит серия загадочных преступлений.