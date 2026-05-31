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В России подорожала водка

Одной из основных причин стало увеличение акцизов на алкоголь

31 мая 2026, 15:38, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Средние розничные цены на водку в России выросли на 14,9% с 2025 года, с начала 2026 года — на 12,2%. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

«Одна из главных причин удорожания — увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара», — пояснил он.

Востриков добавил, что на подорожание водки также влияют рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости.

Экономика Статистика цены алкоголь
       

Комментарии 15

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уроки истории.

16:14:41 31-05-2026

ничего не напоминает?

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Гость

16:19:08 31-05-2026

уроки истории. (16:14:41 31-05-2026) ничего не напоминает? ... Они уроки истории прокурили.

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Гость

16:17:18 31-05-2026

Буду самогон брать. Хрен вам, а не акцизов с эНДээСами с меня

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Гость

16:59:48 31-05-2026

Гость (16:17:18 31-05-2026) Буду самогон брать. Хрен вам, а не акцизов с эНДээСами с мен... Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почитайте про него.

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Гость

19:06:53 31-05-2026

Гость (16:59:48 31-05-2026) Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почита... Я более чем уверен, что вы ели огурцы. А огурцы очень вредны. Вы умрете!!! Еще никто евший огурцы не выжил!!!

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гость

21:28:26 31-05-2026

Гость (19:06:53 31-05-2026) Я более чем уверен, что вы ели огурцы. А огурцы очень вредны... Если вредные огурцы запивать вредным сэмом, тооо всё нормально будет, пользуйтесь)) только не курите))

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Гость

12:08:09 01-06-2026

Гость (16:59:48 31-05-2026) Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почита... Самогон это все что прогнали через дистилляцию, чтобы получить алкоголь. Виски это лишь название самогона используемый определённое сырьё. Плюс выдержка в бочках. Все остальное это бред для лохов.

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Гость

17:14:22 31-05-2026

Пусть дорожает ,может хоть алкашня спасёт страну как в 17 ом.

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Вася

17:27:55 31-05-2026

Если употребляете алкоголь. То употребляйте дорогой алкоголь!!!!! Никогда не пейте дешёвый алкоголь. Много горечи и никакого хорошего эффекта. Или сделанный своими руками или руками того кому доверяете. Самогон, конечно вне конкуренции.

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Гость

12:47:22 01-06-2026

Вася (17:27:55 31-05-2026) Если употребляете алкоголь. То употребляйте дорогой алкоголь...
Знатоки советуют наоборот не употреблять дорогой алкоголь, а советуют дешевый!!! Причина проста: дорогой подделывать выгодно, дешёвый нет, поэтому подделка чаще всего у дорогого

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Гость

17:46:38 31-05-2026

Пусть сами пьют это магазинное пойло

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Горожанин.

18:27:26 31-05-2026

Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говорю, что что-нибудь подешевеет. И даже "эксперты" перестали писать о мелочном подешевлении продуктов. Вот и весь капитализм российского вида.Да и за рубежом ненамного лучше. А если РФ перестанет допинговать при продаже многие товары типа нефти, газа, леса, то и капитализм за рубежом будет не лучше. Эх, профукали за ломаный грош Советскую власть, которая имела большие перспективы.

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Гость

19:26:16 31-05-2026

Горожанин. (18:27:26 31-05-2026) Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говор... Огурцы по 119, а зимой были по 250

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Гость

20:44:53 31-05-2026

Горожанин. (18:27:26 31-05-2026) Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говор... какие? Когда видеомагнитофон на жигули меняли?

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Гость

12:50:39 01-06-2026

Гость (20:44:53 31-05-2026) какие? Когда видеомагнитофон на жигули меняли? ...
Я бы лучше видеомагнитофон на жигули менял, но знал, что завтра у меня будет стабильная работа и зп, и не ложился бы с мыслями что завтра могут уволить и банк заберет ипотечную квартиру

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