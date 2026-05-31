В России подорожала водка

Одной из основных причин стало увеличение акцизов на алкоголь

31 мая 2026, 15:38, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Средние розничные цены на водку в России выросли на 14,9% с 2025 года, с начала 2026 года — на 12,2%. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

«Одна из главных причин удорожания — увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара», — пояснил он.

Востриков добавил, что на подорожание водки также влияют рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости.