В России подорожала водка
Одной из основных причин стало увеличение акцизов на алкоголь
31 мая 2026, 15:38, ИА Амител
Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Средние розничные цены на водку в России выросли на 14,9% с 2025 года, с начала 2026 года — на 12,2%. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
«Одна из главных причин удорожания — увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара», — пояснил он.
Востриков добавил, что на подорожание водки также влияют рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости.
16:14:41 31-05-2026
ничего не напоминает?
16:19:08 31-05-2026
уроки истории. (16:14:41 31-05-2026) ничего не напоминает? ... Они уроки истории прокурили.
16:17:18 31-05-2026
Буду самогон брать. Хрен вам, а не акцизов с эНДээСами с меня
16:59:48 31-05-2026
Гость (16:17:18 31-05-2026) Буду самогон брать. Хрен вам, а не акцизов с эНДээСами с мен... Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почитайте про него.
19:06:53 31-05-2026
Гость (16:59:48 31-05-2026) Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почита... Я более чем уверен, что вы ели огурцы. А огурцы очень вредны. Вы умрете!!! Еще никто евший огурцы не выжил!!!
21:28:26 31-05-2026
Гость (19:06:53 31-05-2026) Я более чем уверен, что вы ели огурцы. А огурцы очень вредны... Если вредные огурцы запивать вредным сэмом, тооо всё нормально будет, пользуйтесь)) только не курите))
12:08:09 01-06-2026
Гость (16:59:48 31-05-2026) Самогон очень вреден. Смертельный яд подробно изучен. Почита... Самогон это все что прогнали через дистилляцию, чтобы получить алкоголь. Виски это лишь название самогона используемый определённое сырьё. Плюс выдержка в бочках. Все остальное это бред для лохов.
17:14:22 31-05-2026
Пусть дорожает ,может хоть алкашня спасёт страну как в 17 ом.
17:27:55 31-05-2026
Если употребляете алкоголь. То употребляйте дорогой алкоголь!!!!! Никогда не пейте дешёвый алкоголь. Много горечи и никакого хорошего эффекта. Или сделанный своими руками или руками того кому доверяете. Самогон, конечно вне конкуренции.
12:47:22 01-06-2026
Вася (17:27:55 31-05-2026) Если употребляете алкоголь. То употребляйте дорогой алкоголь...
Знатоки советуют наоборот не употреблять дорогой алкоголь, а советуют дешевый!!! Причина проста: дорогой подделывать выгодно, дешёвый нет, поэтому подделка чаще всего у дорогого
17:46:38 31-05-2026
Пусть сами пьют это магазинное пойло
18:27:26 31-05-2026
Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говорю, что что-нибудь подешевеет. И даже "эксперты" перестали писать о мелочном подешевлении продуктов. Вот и весь капитализм российского вида.Да и за рубежом ненамного лучше. А если РФ перестанет допинговать при продаже многие товары типа нефти, газа, леса, то и капитализм за рубежом будет не лучше. Эх, профукали за ломаный грош Советскую власть, которая имела большие перспективы.
19:26:16 31-05-2026
Горожанин. (18:27:26 31-05-2026) Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говор... Огурцы по 119, а зимой были по 250
20:44:53 31-05-2026
Горожанин. (18:27:26 31-05-2026) Интересно бы знать, блин, а что не подорожает? Я уж не говор... какие? Когда видеомагнитофон на жигули меняли?
12:50:39 01-06-2026
Гость (20:44:53 31-05-2026) какие? Когда видеомагнитофон на жигули меняли? ...
Я бы лучше видеомагнитофон на жигули менял, но знал, что завтра у меня будет стабильная работа и зп, и не ложился бы с мыслями что завтра могут уволить и банк заберет ипотечную квартиру