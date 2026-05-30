Местами небольшие дожди и +30. Какая погода ждет Алтайский край 30 мая

Порывы ветра местами достигнут 16 м/с

30 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +30 градусов ожидается в западных районах Алтайского края днем 30 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +20...+25 градусов. Преимущественно без осадков. По востоку местами небольшие дожди. Ветер западный, 6–11 м/с, по востоку местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с.