Россиянам назвали простые способы улучшить память
Лучшим фактором для сохранения памяти является физическая активность в течение всей жизни
31 мая 2026, 17:34, ИА Амител
Сохранение памяти в старшем возрасте напрямую связано с активным образом в жизни. Об этом в интервью aif.ru рассказал врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
«Самым лучшим фактором для сохранения памяти является физическая активность в течение всей жизни. Аэробные нагрузки должны быть порядка 150 минут в неделю. На втором месте — питание, которое должно быть умеренным и сбалансированным по макро- и микронутриентам, то есть включать микроэлементы и витамины», — сказал врач.
Он также обратил внимание на важность третьей составляющей — когнитивного тренинга. «Это и посещение выставок, мероприятий, участие в социальной жизни. Конечно, влияние семьи тоже имеет немаловажное значение», — пояснил он.
Эксперт отметил, что не существует как таковых специфичных занятий.
«Иногда говорят, что, например, занятия иностранным языком помогают в старости сохранить память. Но здесь разноречивые данные, потому что есть информация, что нужно знать не два языка, а три, четыре и более. Еще один важный момент в том, что некоторые люди изучают языки, но не пользуются ими. Некоторые изначально бывают с рождения билингвами. Скорее, важно не именно изучение иностранных языков, а создание когнитивного резерва», — заключил Новоселов.
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