Юрист рассказал, кого заставят платить за холодную воду в три раза больше

Повышающий коэффициент 3 применяется только при отсутствии прибора учета, если установить счетчик технически возможно

30 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новом тройном повышающем коэффициенте на холодную воду и о том, кто может избежать его применения.

По словам эксперта, базовый документ для расчета платы за воду — постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в него внесли существенное изменение: если раньше все повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков составляли 1,5, то теперь для холодной воды ввели отдельный коэффициент — 3.

Нововведение не касается горячей воды и электроэнергии, а также тех, у кого нет технической возможности установить прибор учета. Само по себе отсутствие счетчика нарушением не является.

Моисеев подчеркнул, что Верховный суд подтвердил: применять повышающий коэффициент задним числом за уже истекшие расчетные периоды незаконно. Кроме того, пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор. Потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен.