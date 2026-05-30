Юрист рассказал, кого заставят платить за холодную воду в три раза больше
Повышающий коэффициент 3 применяется только при отсутствии прибора учета, если установить счетчик технически возможно
30 мая 2026, 09:32, ИА Амител
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новом тройном повышающем коэффициенте на холодную воду и о том, кто может избежать его применения.
По словам эксперта, базовый документ для расчета платы за воду — постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в него внесли существенное изменение: если раньше все повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков составляли 1,5, то теперь для холодной воды ввели отдельный коэффициент — 3.
Нововведение не касается горячей воды и электроэнергии, а также тех, у кого нет технической возможности установить прибор учета. Само по себе отсутствие счетчика нарушением не является.
Моисеев подчеркнул, что Верховный суд подтвердил: применять повышающий коэффициент задним числом за уже истекшие расчетные периоды незаконно. Кроме того, пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор. Потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен.
18:26:19 30-05-2026
Уже давно известно, сколько воды потребляет человек. Счётчики не каждый может установить, особенно если их несколько в квартире. Существует примерная норма потребления на человека. Теперь коэфициент. Т.е. норму потребления увеличили вдвое. Кому-то захотелось? Ну надо же иметь совесть!
19:19:58 30-05-2026
Гость (18:26:19 30-05-2026) Существует примерная норма потребления на человека. А вы любопытная личность. У вас в роду Моисеевечи были или Абрамовичи с Изивичами?А если у вас краны подтекают и сливной бачок бежит? Эти потери тоже в среднее потребление включается? Или вы из своей хитрозадости желаете эти кубометры на соседей повесить?
Можете не отвечать. По вашей самой первой писанине (три коммента подряд) и так все ясно.
18:33:29 30-05-2026
Что за закон придумывают на ходу? Все денег мало? Почему чел должен платить за то, что он не потребляет?8
08:46:51 31-05-2026
Госиь (18:33:29 30-05-2026) Что за закон придумывают на ходу? Все денег мало? Почему чел... да, фактически человек платит за воду, которую не потребляет
например, я не могу поставить счетчик, так как он быстро выходит из строя - забивается ржавчиной с трубы (трубы старые). Крайним оказывается потребитель - счетчик поставить не может, потому вынужден платить втридорога
12:05:48 31-05-2026
гость (08:46:51 31-05-2026) да, фактически человек платит за воду, которую не потребляет... А вы в курсе, что перед счетчиком специально устанавливается фильтр, чтобы счетчик не ломался? Значит теперь знаете. Не зря день прожили получается.
18:34:53 30-05-2026
Когда будут счетчики бесплатно, тогда люди и установят!
19:13:58 30-05-2026
Гость (18:34:53 30-05-2026) Когда будут счетчики бесплатно, тогда люди и установят!...
Счетчики и так стоят от 700 рублей. Многие пробухивают за один вечер больше. А установка/замена в нормальных УК/ТСЖ бесплатно. Или предпочитаете счетчик нахаляву, а за установку бабла ввалить?
19:06:17 30-05-2026
Ресурсоснабжающая организация пущай и ставит эти счетчики...Они только лишь потребителям мозг выносят...
20:15:58 30-05-2026
Налицо нарушение презумпции невиновности - фундаментального правового принципа, согласно которому любой человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана! Где же доказательство "перерасхода" воды (причём аж втрое!) лишь по "причине" отсутствия в квартире индивидуального счётчика, обособленного от общедомового, чей реальный показатель гораздо ниже, чем тот, который отражается в итоговой по дому сумме после "нормативной" приписки?
Именно факт ежемесячной ПЕРЕПЛАТЫ за воду неоспоримо доказывается, однако он-то как раз игнорируется (понятно в чьих корыстных интересах)!?