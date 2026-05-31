Барнаулец отдал мошенникам почти 200 тысяч рублей, пытаясь купить видеокарты

Житель краевой столицы перевел деньги интернет-продавцу, а потом заметил, что его аккаунт заблокирован

31 мая 2026, 19:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

28-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников, которые под предлогом продажи видеокарт для компьютера похитили у него более 197 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевший рассказал, что нашел в Сети объявление от пользователя, предлагавшего широкий ассортимент видеокарт и других комплектующих для ПК. Связавшись с ним через мессенджер, барнаулец договорился о количестве и моделях необходимых ему видеокарт.

После этого продавец назвал номер для перевода денежных средств. Потерпевший перечислил 196 тысяч рублей. Получив подтверждение о поступлении денег, мошенник заявил, что необходимо оплатить доставку. Барнаулец перевел еще 1180 рублей.

«Однако, когда посылка уже была в пути, покупатель обнаружил, что аккаунт продавца на интернет-площадке заблокирован, а вся переписка в мессенджере удалена. При получении товара в пункте выдачи заказов выяснилось, что видеокарты имеют физические повреждения и неисправны», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.