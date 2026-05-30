Депутаты потребовали ввести единые правила для платных парковок по всей стране

В "Единую Россию" поступают жалобы на неясную оплату и штрафы из-за технических сбоев

30 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Парковка рядом с Нагорным парком / Фото: amic.ru

Член экспертного совета "Единой России" по подготовке Народной программы Людмила Болилая заявила, что партия требует установить единые правила пользования платными парковками. Поводом стали многочисленные жалобы автомобилистов, поступающие в последние недели, сообщает РИА Новости.

Среди основных проблем водители называют неясный порядок оплаты, разницу в правилах в зависимости от города и штрафы, возникающие из-за технических задержек.

«В преддверии лета это становится особенно острым вопросом — миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить», — заявила Болилая.

Она также подчеркнула, что парковки являются сервисом для людей, а не способом заработать на гражданах.