В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года

Депутат Аксаков назвал 10% "все-таки реальной величиной"

31 мая 2026, 18:31, ИА Амител

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Центробанк может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина», — сказал он.

При этом он добавил, что инфляционные процессы пока не позволяют ЦБ делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, "скажем, на 1,5–2 п.п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует".

По текущей динамике снижения роста цен ключевая ставка должна быть на уровне 11–12%, отметил депутат. По его словам, регулятор будет "действовать аккуратно", и если инфляционные процессы будут продолжаться, ключевая ставка может достигнуть 10% в конце года.