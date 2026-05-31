В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года
Депутат Аксаков назвал 10% "все-таки реальной величиной"
31 мая 2026, 18:31, ИА Амител
Центробанк может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина», — сказал он.
При этом он добавил, что инфляционные процессы пока не позволяют ЦБ делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, "скажем, на 1,5–2 п.п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует".
По текущей динамике снижения роста цен ключевая ставка должна быть на уровне 11–12%, отметил депутат. По его словам, регулятор будет "действовать аккуратно", и если инфляционные процессы будут продолжаться, ключевая ставка может достигнуть 10% в конце года.
19:03:50 31-05-2026
странная логика, инфляционные процессы продолжаются, а ставка будет снижаться. как раз в случае инфляции ставка будет расти.
20:00:44 31-05-2026
Гость (19:03:50 31-05-2026) странная логика, инфляционные процессы продолжаются, а ставк... Значит, от снижения ставки инфляция мало зависит. Теперь они не знают, из чего выплачивать дивиденды вкладчикам, которые держали деньги в банках. Дорогие кредиты население не хочет брать.
20:10:42 31-05-2026
Гость (19:03:50 31-05-2026) странная логика, инфляционные процессы продолжаются, а ставк... Счас народ вклады из банков начнет вытаскивать и куда то приспосабливать... Проценты по вкладам снизятся и деньги - а денег на вкладах много-много - деньги невыгодно держать на вкладах. Понесут туда где навару больше. И банкам платить проценты по вкладам в лом-вкладов много-проценты платить надо? Надо! А платить не хочут-денег жалко потому и снижают...
22:38:45 31-05-2026
Гость (19:03:50 31-05-2026) странная логика, инфляционные процессы продолжаются, а ставк... Чем выше ставка, тем выше инфляция.
20:43:13 31-05-2026
Для снижения инфляции желательно снизить ключевую ставку до 5% уже к концу 2026 года.. Если есть, кто против - объясните.
21:09:23 31-05-2026
dok_СФ (20:43:13 31-05-2026) Для снижения инфляции желательно снизить ключевую ставку до ... Центробанк и Набиулина против.
22:21:56 31-05-2026
Тришкин кафтан латают: ниже ставка - выше цены! Какой же резон снижать ключевую, которую следует хотя бы "заморозить"?
02:21:21 01-06-2026
У нас че ковид закончился и все знахари в экономистов переделались! Только реальная конкуренция уронит инфляцию, а монополии и искусственное торможение только разгонит ее! А конкуренцию можно получить только при низкой ставке, когда больше участников рынка! Ну и плюс налоговая грамотность половины участников мсп просто ниже плинтуса! «Жадность фраера сгубила»
10:49:38 01-06-2026
Банковскую ставку депутаты не определяют, да и Набиулина ничего не решает... Хозяева денег за бугром однако.