Когда в Барнауле начнется второй этап гидравлических испытаний и у кого отключат воду?
Чтобы не "отключать" город разом, опрессовку проводят частями
01 июня 2026, 11:33, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Совсем скоро в Барнауле начнется второй этап опрессовки труб. В части домов города горячее водоснабжение временно отключат, а специалисты проведут гидравлические испытания и устранят недостатки.
О том, у кого и какого числа отключат горячую воду, — в материале amic.ru.
1
Кто попадает во второй этап гидравлических испытаний в Барнауле?
Дома, попадающие во второй этап гидравлических испытаний, не сосредоточены в одном месте города. Вот основные участки:
- дома рядом с Китайским рынком и гипермаркетом "Алтай";
- большинство улиц Потока — от границы Малахова до 4-й Западной и Смирнова;
- дома в микрорайонах Мастерские, Квартал 2000, Лазурный и Лазурный-2;
- дома на улицах Малахова, Попова, Трактовой, Павловском тракте;
- поселки Пригородный, Новосиликатный и ближайшие к ним районы.
Чтобы понять, попадает ли в зону отключения конкретно ваш дом, воспользуйтесь интерактивной картой, которую подготовили в СГК.
2
Когда у этих жителей отключат горячую воду?
Второй этап начинается 15 июня. Это будет понедельник. С этого дня горячее водоснабжение и будет временно отключено.
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Сколько продлится отключение и когда горячую воду вернут?
Гидравлические испытания в этой зоне продлятся две недели, до 29 июня включительно. Это значит, что с 30 июня (это будет вторник) горячее водоснабжение начнут возвращать в дома.
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
20:45:27 31-05-2026
Не две недели, а пятнадцать дней.
10:45:36 01-06-2026
с первым этапом разберитесь сначала. Весь Центр перерыт
12:37:26 01-06-2026
Гость (10:45:36 01-06-2026) с первым этапом разберитесь сначала. Весь Центр перерыт... и где в вашем представлении центр?
13:18:20 01-06-2026
Элен без ребят (12:37:26 01-06-2026) и где в вашем представлении центр? ... Центральный район г. Барнаула весь перекопан (не нагорная часть)
12:09:11 01-06-2026
Не работает ваша карта ни разу.
21:25:41 01-06-2026
Гость (12:09:11 01-06-2026) Не работает ваша карта ни разу.... Карта не работает, кто минусует напишите, что не так???
12:43:59 01-06-2026
одной из лучших моих покупок в жизни, стал водонагреватель. пользуюсь им постоянно, а не только в периоды отключения. утром открыла кран и через несколько секунд уже бежит горячая вода, а не как раньше приходилось сливать полчаса, чтобы просто теплая пошла и расход был просто огромный.
13:38:30 01-06-2026
Элен без ребят (12:43:59 01-06-2026) одной из лучших моих покупок в жизни, стал водонагреватель. ... Электричество воруешь?
14:15:35 01-06-2026
Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только электроэнергия не по среднему (без счетчика)
14:28:10 01-06-2026
Гость (14:15:35 01-06-2026) Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только элек... Жить вообще не выгодно, постоянно тратишь деньги на жкх, еду, одежду, проезд.
Вот помрёшь и затрат ноль.
16:43:00 01-06-2026
Гость (14:15:35 01-06-2026) Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только элек... как сказать... Если горячая вода по счётчику, а она ни разу не горячая, то удобство побеждает. Я тоже живу с водонагревателем.
16:56:43 01-06-2026
Светлана (16:43:00 01-06-2026) как сказать... Если горячая вода по счётчику, а она ни разу ...
Надо свое ТСЖ/УК пинать, чтоб воду из горячего крана не надо было сливать... У меня сейчас в квартире в любое время вода бежит горячая. Сразу после открытия крана. Ничего не сливаю.
21:46:01 01-06-2026
Гость (16:56:43 01-06-2026) Надо свое ТСЖ/УК пинать, чтоб воду из горячего крана не ... Хоть запинайся. В старых домах другая система водоснабжения. Если мало народу в доме или мало расходуют горячую, в трубах вода остывает, надо ждать , пока пойдет нагретая.