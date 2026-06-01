Чтобы не "отключать" город разом, опрессовку проводят частями

01 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Совсем скоро в Барнауле начнется второй этап опрессовки труб. В части домов города горячее водоснабжение временно отключат, а специалисты проведут гидравлические испытания и устранят недостатки.

О том, у кого и какого числа отключат горячую воду, — в материале amic.ru.

1 Кто попадает во второй этап гидравлических испытаний в Барнауле? Дома, попадающие во второй этап гидравлических испытаний, не сосредоточены в одном месте города. Вот основные участки: дома рядом с Китайским рынком и гипермаркетом "Алтай";

большинство улиц Потока — от границы Малахова до 4-й Западной и Смирнова;

дома в микрорайонах Мастерские, Квартал 2000, Лазурный и Лазурный-2;

дома на улицах Малахова, Попова, Трактовой, Павловском тракте;

поселки Пригородный, Новосиликатный и ближайшие к ним районы. Чтобы понять, попадает ли в зону отключения конкретно ваш дом, воспользуйтесь интерактивной картой, которую подготовили в СГК

2 Когда у этих жителей отключат горячую воду? Второй этап начинается 15 июня. Это будет понедельник. С этого дня горячее водоснабжение и будет временно отключено.