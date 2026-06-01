НОВОСТИОбщество

Когда в Барнауле начнется второй этап гидравлических испытаний и у кого отключат воду?

Чтобы не "отключать" город разом, опрессовку проводят частями

01 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Совсем скоро в Барнауле начнется второй этап опрессовки труб. В части домов города горячее водоснабжение временно отключат, а специалисты проведут гидравлические испытания и устранят недостатки. 

О том, у кого и какого числа отключат горячую воду, — в материале amic.ru. 

1

Кто попадает во второй этап гидравлических испытаний в Барнауле?

Дома, попадающие во второй этап гидравлических испытаний, не сосредоточены в одном месте города. Вот основные участки:
  • дома рядом с Китайским рынком и гипермаркетом "Алтай";
  • большинство улиц Потока — от границы Малахова до 4-й Западной и Смирнова;
  • дома в микрорайонах Мастерские, Квартал 2000, Лазурный и Лазурный-2;
  • дома на улицах Малахова, Попова, Трактовой, Павловском тракте;
  • поселки Пригородный, Новосиликатный и ближайшие к ним районы.
Чтобы понять, попадает ли в зону отключения конкретно ваш дом, воспользуйтесь интерактивной картой, которую подготовили в СГК.  
2

Когда у этих жителей отключат горячую воду?

Второй этап начинается 15 июня. Это будет понедельник. С этого дня горячее водоснабжение и будет временно отключено. 
3

Сколько продлится отключение и когда горячую воду вернут?

Гидравлические испытания в этой зоне продлятся две недели, до 29 июня включительно. Это значит, что с 30 июня (это будет вторник) горячее водоснабжение начнут возвращать в дома. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда и по каким адресам в Барнауле будут отключать горячую воду в 2026 году?

Рассказываем, в какие сроки будут проводить гидравлические испытания и почему обойтись без отключения воды никак нельзя
НОВОСТИОбщество
Барнаул Отключения горячей воды
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
       

Комментарии 13

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Елена

20:45:27 31-05-2026

Не две недели, а пятнадцать дней.

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Гость

10:45:36 01-06-2026

с первым этапом разберитесь сначала. Весь Центр перерыт

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Элен без ребят

12:37:26 01-06-2026

Гость (10:45:36 01-06-2026) с первым этапом разберитесь сначала. Весь Центр перерыт... и где в вашем представлении центр?

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ЭленЕ

13:18:20 01-06-2026

Элен без ребят (12:37:26 01-06-2026) и где в вашем представлении центр? ... Центральный район г. Барнаула весь перекопан (не нагорная часть)

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Гость

12:09:11 01-06-2026

Не работает ваша карта ни разу.

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гость

21:25:41 01-06-2026

Гость (12:09:11 01-06-2026) Не работает ваша карта ни разу.... Карта не работает, кто минусует напишите, что не так???

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Элен без ребят

12:43:59 01-06-2026

одной из лучших моих покупок в жизни, стал водонагреватель. пользуюсь им постоянно, а не только в периоды отключения. утром открыла кран и через несколько секунд уже бежит горячая вода, а не как раньше приходилось сливать полчаса, чтобы просто теплая пошла и расход был просто огромный.

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Гость

13:38:30 01-06-2026

Элен без ребят (12:43:59 01-06-2026) одной из лучших моих покупок в жизни, стал водонагреватель. ... Электричество воруешь?

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Гость

14:15:35 01-06-2026

Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только электроэнергия не по среднему (без счетчика)

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Гость

14:28:10 01-06-2026

Гость (14:15:35 01-06-2026) Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только элек... Жить вообще не выгодно, постоянно тратишь деньги на жкх, еду, одежду, проезд.
Вот помрёшь и затрат ноль.

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Светлана

16:43:00 01-06-2026

Гость (14:15:35 01-06-2026) Водонагреватель не выгодно использовать. Но если только элек... как сказать... Если горячая вода по счётчику, а она ни разу не горячая, то удобство побеждает. Я тоже живу с водонагревателем.

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Гость

16:56:43 01-06-2026

Светлана (16:43:00 01-06-2026) как сказать... Если горячая вода по счётчику, а она ни разу ...
Надо свое ТСЖ/УК пинать, чтоб воду из горячего крана не надо было сливать... У меня сейчас в квартире в любое время вода бежит горячая. Сразу после открытия крана. Ничего не сливаю.

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Гость

21:46:01 01-06-2026

Гость (16:56:43 01-06-2026) Надо свое ТСЖ/УК пинать, чтоб воду из горячего крана не ... Хоть запинайся. В старых домах другая система водоснабжения. Если мало народу в доме или мало расходуют горячую, в трубах вода остывает, надо ждать , пока пойдет нагретая.

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