В Старобельске построят новый колледж взамен разрушенного при атаке ВСУ

В новом колледже будут воспитывать "настоящих граждан нашей страны", рассказал глава ЛНР

31 мая 2026, 10:02, ИА Амител

Канал Леонида Пасечника в мессенджере Мах

В Старобельске построят новый педагогический колледж взамен того, который был разрушен при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору — душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны», — сказал Пасечник.

Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек. Пострадали 65 человек в возрасте от 14 до 20 лет. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести независимое расследование атаки и привлечь виновных к ответственности.